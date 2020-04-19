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網球／三巨頭成就驚人 墨瑞讚史上最佳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇、納達爾與費德勒(左起)。 法新社
約克維奇、納達爾與費德勒(左起)。 法新社

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）及「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）合稱網壇「三巨頭」，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也承認3人是男網史上最佳球員，但不說誰才是最頂尖選手。

身為2度溫布頓得主、美網2012年冠軍以及兩屆奧運金牌得主，墨瑞有更多機會累積大滿貫冠軍數，他曾5度在大滿貫決賽敗給約克維奇，也敗在費德勒拍下3次。

墨瑞明白說，和先前網壇傳奇伯格（Bjorn Borg）、馬克安諾（John McEnroe）和康諾斯（Jimmy Connors）相較，「三巨頭」在現在年紀仍保有主宰力，堪稱史上最佳。

他和小約在社群平台聊天時提到，「三巨頭」同期分庭抗禮十分特別，「所以你們可以互相比較，因為你和納達爾交手過55次，和費德勒打過50次，費德勒和納達爾也對決過40次，你們最好的球員中有最好的比賽在最好的賽事裡，所以根本不用以世代來比較，我認為史上最佳的球員正在線上。」

費德勒生涯握有20座大滿貫、納達爾19座，小約則在今年澳網迎接第17座大滿貫金盃，墨瑞補充說，未來誰能獲得最多座大滿貫數現在難說，且網球和其他運動不同在於球場有不同場地，像納達爾就是「紅土之王」，費德勒溫布頓擁有最多冠，小約也保有自己的硬地賽場紀錄，很難將三人成就做比較。

小約回應說，3人都不再年輕，不像奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘新星（Stefanos Tsitsipas）或德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）身體狀況絕佳，「他們對大滿貫金盃都蓄勢待發，也非常接近。」且若加入大滿貫的成就，小約認為墨瑞和瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）成就也不可抹滅。

費德勒 納達爾 墨瑞

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