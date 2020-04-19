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運動分析師證照 開啟學生畢業新出路

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
運動分析師證照，開啟學生畢業新出路。 中華民國運動賽事分析師協會提供
運動分析師證照，開啟學生畢業新出路。 中華民國運動賽事分析師協會提供

為讓大專院校運動相關科系學生在學期間擴大接觸面，能多元接觸新領域，有利於畢業之後選擇出路。吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系與中華民國運動賽事分析師協會合作，直接在學校內舉辦證照講習與考試，方便學生就近學習新技能、獲得證照。

中華民國運動賽事分析師協會與吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系，在4月18、19兩天於吳鳳科技大學舉行「運動分析師丙級證照講習考試」。協會理事長張宏韶表示：「自去年召開全國性的運動分析師證照講習考試後，國人對於運動分析師這塊新興產業無不躍躍欲試。而協會在證照講習後，做了內部的評估，協會決定除了每年8月定期召開社會組的證照考試之外，為了達到推廣的效果，其餘的證照講習考試都以學校為主，吳鳳科技大學就是今年度第一間協會合作的學校。」

本次報考證照將錄取30人予以核發運動分析師丙級證照，報考人員中除了學生之外，還有老師及系主任前來報名講習。

學校棒球校隊吳同學表示：「從念書以來一直接觸棒球活動，但在網路上看到有運動分析師的證照時，就想說來嘗試看看，畢竟雖然本身有在打棒球，但打球跟數據的分析是完全不同的，因此又有了一層新的體會。而且學習運動分析後，如果轉換跑道當教練，也可以透過證照講習的課程，希望未來能在比賽的戰術上，學以致用，激盪出新的思維。」

吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系趙國斌系主任表示：「運動休閒產業是一個很廣泛的領域，尤其自『運動產業發展條例』通過以來，國家就展望整個社會經濟與運動產業產生連結發展的趨勢。台灣運彩是國家唯一合法發行的運動彩劵，是政府單位大力推行的政策，倘若在未來可以導入專業的運動數據分析，就可以將運動休閒、職業運動、彩券行等相關產業完全結合。因此我們吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系相當鼓勵學生來報名這樣的證照活動，在運動分析產業起步的階段抓住這樣的趨勢，並且輔導即將畢業的學生投入相關職場，增加專業能力，共同創造未來就業的優勢。」

中華民國運動賽事分析師協會將以拓展運動分析師領域為目的，並創造更多平台使本會會員在各項運動分析領域發光發熱，產生更多與彩劵消費者雙贏的力量。

詳情洽中華民國運動賽事分析師協會：會址：110北市信義區光復南路431號8F之1。

中華民國 彩券行 北市 職場

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