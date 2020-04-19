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網球／約克維奇號召三巨頭 助低排名選手過難關

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

新冠肺炎衝擊全球，體育賽事也大受影響，網壇直到7月中前都沒有比賽進行，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）為此特別號召「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），「三巨頭」計畫成立基金，幫助受疫情影響收入的低排名球員。

約克維奇是在和三座大滿貫得主、瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）的直播上提到這個念頭，小約透露他和費德勒及納達爾進行了很長的對談，討論彼此可以做出怎樣的貢獻，以及如何幫助低排名的選手度過這次的疫情危機。

比賽獎金是職業網球選手最直接的收入來源，全球網壇賽事因新冠肺炎紛紛取消、延期，「失業」的球員收入大受影響，目前小約想法是募集300萬美元到450萬美元的資金，分配給世界排名200或是250到700名的球員。

小約還提到，ATP（職業網球聯合會）也希望大滿貫能加入這項計畫。至於資金的分配方式，握有17座大滿貫的「球王」表示，將設計一套系統，讓資金有妥善分配。

光是比賽獎金累積就破1億4千萬美元的小約，已為新冠肺炎投入許多，除了上月宣布捐出100萬歐元給祖國，本月也捐出善款給義大利，作為添購呼吸器和醫療器材；納達爾和費德勒也紛紛伸出援手，費德勒夫妻一起捐出100萬瑞士法郎給瑞士弱勢家庭，納達爾則是和NBA好手加索（Pau Gasol）號召西班牙體育明星，目標募集1100萬歐元幫助需要的西班牙居民。

納達爾 費德勒 約克維奇

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