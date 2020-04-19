英學者：疫苗沒研發完成 奧運明年登場恐難達成

東京奧運延後至二○二一年舉行，然而新冠肺炎全球疫情仍未趨緩，英國愛丁堡大學全球公共衛生學學者施理達表示，若疫苗沒能研發完成，要東京奧運和帕運明年登場會相當不切實際。

英國公衛博士施理達指出，綜合所有學者看法，表示新冠肺炎疫苗研發將是東奧舉辦的決定性關鍵，疫苗研發通常需要一年至一年半時間，但目前有消息指出研發速度有可能更快。

「如果明年就能有疫苗，那麼奧運是可行的。疫苗將會左右東奧的命運，前提是必須是有效、人們負擔得起，而且易得性高的疫苗。」反之若科學研發沒有突破性進展，那麼東奧舉辦恐難達成。

東奧因疫情延後一年，改到明年七月廿三日至八月八日舉行，帕奧則在八月廿四日接力登場。先前東奧組委會新聞發言人高古正哲曾表示，明年東奧沒有二度延期的「Ｂ計畫」；但國際奧會（ＩＯＣ）協調委員會主席柯茲坦言，疫情仍舊可能影響已經延期的東京奧運，特別是大型群聚和運動員篩檢層面，ＩＯＣ將會遵循世界衛生組織指示做規畫。

東京奧運組委會會長森喜朗則向大眾信心喊話，表示東奧延期拍板定案後，組委會已經啟動全新計畫，為接下來將面臨的挑戰做超前部署，「我們深信接下來一年內的每一步，對過去五到六年所做的努力將有舉足輕重的影響。」