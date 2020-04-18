UVL／中原直落三甜蜜復仇 相隔2年重返冠軍賽

台北體育館舉行的108學年度大專排球聯賽公開一級男生組的最後一場四強決賽，由上學年亞、季軍得主國立彰化師範大學迎戰中原大學。預賽在先贏兩局情況下遭彰師大倒趕3局逆轉的中原大學，今日藉攻防兩端出色表現，以25：16、25：20：25：19直落三力克彰師大甜蜜復仇。

這是中原大學繼106學年度後再次重返冠軍賽，也是隊史第四度爭冠，明將力阻台師大完成13連霸，尋求隊史首冠。

中原大學洪熙鈞說：「我們有針對彰師大攻擊手進行攔網布陣，教練也提醒大家出手勇敢一點，加上今天發球有效破壞對方的接發球，才能有這樣的結果。」他也很滿意今天的團隊發揮，大家放得很開，情緒也很亢奮，明天也會帶著這樣的氣勢準備冠軍賽。

中原開賽比彰師大更快進入狀況，黃文彥、洪熙鈞進攻端一左一右搭配，加上舉球員李沛恩連續三記發球Ace，雙方比數快速拉開。次局中原加強發球威力，洪熙鈞、鄧岳昕兩人連發7球，破壞對手的接發球，更間接封鎖了攻擊手的發揮以25：20再下一城。

搶得聽牌的中原，第3局陳冠中攔網、快攻、發球連得3分，加上殺紅眼的洪熙鈞，不再讓勝利溜走，以25：19收下勝利。