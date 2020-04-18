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UVL／隊長高偉誠傷癒歸隊 台師大男排19日挑戰13連霸

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
台師大男排朝13連霸邁進。圖／大專體育總會提供
台師大男排朝13連霸邁進。圖／大專體育總會提供

台灣師大男排隊長高偉誠，今年因傷缺陣大半賽季，18日108學年度大專排球聯賽公開一級男子四強賽，他傷癒歸隊迎戰國立台北教育大學，幫助台師大打下強心針，終場直落三25：20、25：22、25：21力克國北教大挺進19日冠軍戰，朝13連霸空前紀錄挑戰。

「很久沒比賽了，心情是很興奮與雀躍的。」重返賽場的高偉誠，開賽與李興國進攻端聯手，轟得國北教大難以招架，加上高居大會第一的團隊攔網，屢屢封鎖國北教大攻擊手的進攻，助台師大開賽率先拔得頭籌。

國北教大次局以跳發破壞台師大的接發球，加上吳信賢、宋柏霆、周冠宇進攻銳不可擋，幫助球隊保有3分領先。訓練有素的衛冕軍在暫停過後開始追分，得分王李興國發球破壞、後排殺出，讓國北教大好不容易建立起的領先瞬間化為泡影，陳建廷、伍政廷、黃澄浩都在進攻端有所建樹，台師大後來居上取得聽牌優勢。

國北教大第3局換上替補意外打出不錯的競爭力，後段都還能以19：18保持領先，但身經百戰的台師大在關鍵時刻的處理球與抗壓能力還是優於對方，黃正良連續2號位進攻得手，加上國北教大朱立偉、朱凱逸合計3顆攻擊失誤斷送江山，台師大的連霸之路往前邁進一步。

高偉誠指出，球隊在防守反擊，以及二波進攻上過於急躁，才會發生較多連續失分的狀況，並表示球隊接發球是目前較為弱勢的環節，所以必須更強調發球以及修正球進攻的威力。至於自己的傷勢雖然還未痊癒，但跟隊友之間的默契還是存在，相信透過調整狀況會越來越好。

國北教大林顯丞教練說：「今天的內容表現得還不錯，只是我們在領先時都無法有效守成，是比較可惜的，這也是我們要再學習的地方。」

台師大高偉誠歸隊為球隊打強心針。圖／大專體育總會提供
台師大高偉誠歸隊為球隊打強心針。圖／大專體育總會提供
台師大李興國振臂慶祝。圖／大專體育總會提供
台師大李興國振臂慶祝。圖／大專體育總會提供

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