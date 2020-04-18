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網球／約帥、墨瑞直播「尬聊」 2萬粉絲線上看

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
圖為塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）。 歐新社
圖為塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）。 歐新社

新冠肺炎期間體育賽事停擺，塞爾維亞「球王」約克維奇（Novak Djokovic）沒忘了給球迷福利。他近日邀請前英國球王墨瑞（Andy Murray）在社群媒體上一同直播話當年，暢聊過去交手以及最難忘的奧運經驗，吸引超過2萬名球迷關注。

效法NBA球星，約克維奇兩天前就在instagram預告，將邀請墨瑞一同直播，今日台灣時間晚間10時則邀請瑞士二哥瓦文卡（Stan Wawrinka），盼在疫情蔓延時給居家隔離的粉絲一些驚喜。

墨瑞昨日率先表示，最難忘的對決莫過於2016年法網決賽敗給約克維奇，當今球王約克維奇則透露，生涯最大難忘戰役就是2012年倫敦奧運和2008年北京奧運。

生涯還未拿過奧運金牌的約克維奇，倫奧四強不敵墨瑞，京奧同樣在四強落馬敗給納達爾（Rafa Nadal）掛銅，上屆里約則意外首輪爆冷淘汰，反觀墨瑞曾在2012年、2016年奧運完成男單2連霸。

「如果可以的話，我希望能夠改變里約奧運或倫敦奧運的結局。」約克維奇嘆道，里約奧運時他感覺非常好，但賽前兩天卻傷了手腕，當然這不能當藉口，但他的確不在最佳狀態。

問到哪位選手擁有最強悍的心理素質，兩人不約而同選擇納達爾，約克維奇打趣說：「對上他就像對上神鬼戰士（Gladiator）。」

至於若沒當網球員會想當什麼，約克維奇想當科學家，墨瑞則幽默回應當醫生，臀傷纏身的他說：「當醫生會是很酷的一件事，因為你現在能了解到這有多重要。」

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）受塞爾維亞「球王」約克維奇邀請在社群媒體上直播話當年。 美聯社
「英國希望」墨瑞（Andy Murray）受塞爾維亞「球王」約克維奇邀請在社群媒體上直播話當年。 美聯社

約克維奇 墨瑞 納達爾

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