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UVL／北市大技壓北商 19日與台師大爭后

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
北市大直落三擊敗北商再闖冠軍賽。圖／大專體育總會提供
北市大直落三擊敗北商再闖冠軍賽。圖／大專體育總會提供

去年爭冠失利，北市大學18日UVL女子四強賽，僅用65分鐘直落三25：9、25：14、25：4解決昨天苦戰晉級的國立台北商業大學，搶下最後一張冠軍戰門票，明日迎戰台師大爭冠。

北市大前身為台北體院，最近一次奪冠已經是98學年度，明日要尋求隊史第三座冠軍金盃，同時也是和台北市立教育大學合併改制後首冠，北市大教練鄧衍敏直言，進冠軍賽就是目標，為確保明日以最佳戰力爭冠，此役讓12人輪番上陣。

「每位選手都有達到我設定的要求，球員間連結性很高。」鄧衍敏表示，明日冠軍戰雙方熟悉度高，雙方都會用最高水平的技術應戰，球員們的臨場發揮，會是比賽勝負的關鍵。

面對勁敵如北市大，北商賽前的目標就很明確，開心打球、享受比賽，以不受傷為原則去拚搏。因為以現在的陣容來看，北商確實沒有再承擔人員受傷的本錢，傷了球隊第一戰將李昀修後，昨天好不容易從跟中正的血戰中脫穎而出，確保球隊能夠連續兩年進入四強行列。

臨危受命補上李昀修位置的大一新生張慈容說：「壓力真的很大，畢竟不是自己平常練習的位置，昀修又是隊上主力得分點，要彌補她的空缺不是件容易的事，但還好教練給我足夠的信心，隊友們也擔任堅強的後盾，讓我能盡全力去發揮。」

對於明天的季軍賽，張慈容表示會用平常心去面對，將平時練習的成果展現出來，靠團隊的力量去贏得勝利。

台北市大蔡沁瑤攻擊。圖／大專體育總會提供
台北市大蔡沁瑤攻擊。圖／大專體育總會提供
台北市大陳佳蔓（左）、邱芮琪（右）雙人攔網。圖／大專體育總會提供
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