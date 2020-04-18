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英公衛學者：新冠肺炎疫苗研發左右東奧命運

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
英國愛丁堡大學全球公共衛生學學者施理達（Devi Sridhar）表示，若疫苗沒能研發完成，要東京奧運和帕運明年登場會相當不切實際。 美聯社
英國愛丁堡大學全球公共衛生學學者施理達（Devi Sridhar）表示，若疫苗沒能研發完成，要東京奧運和帕運明年登場會相當不切實際。 美聯社

東京奧運延後至2021年舉行，然而新冠肺炎全球疫情仍未趨緩，英國愛丁堡大學全球公共衛生學學者施理達（Devi Sridhar）表示，若疫苗沒能研發完成，要東京奧運和帕運明年登場會相當不切實際。

東奧因疫情延後到明年7月23日至8月8日登場，施理達指出，綜合所有學者的看法，新冠肺炎疫苗研發將是東奧舉辦的決定性關鍵，她表示疫苗研發可能需要一年或一年半時間，但也有消息指出可能研發速度更快。

「如果明年就能有疫苗，那麼奧運會是可行的。疫苗將會左右東奧的命運，且必須是有效、人們負擔得起，而且易得性高的疫苗。」施理達表示，倘若沒能有突破性的進展，那麼東奧舉辦恐難成行。

施理達指出，東奧延後一年、重新評估是對的決策，畢竟面對疫情，科學是長期下來唯一解方。

先前東奧組委會新聞發言人高古正哲表示，明年東奧沒有二度延期的「B計畫」，但國際奧會（IOC）協調委員會主席柯茲（John Coates）坦言，疫情仍舊可能影響已經延期的東京奧運，特別是大型群聚和運動員篩檢層面，IOC將會遵循WHO的指示。

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