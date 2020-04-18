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UVL／台師大直落三成大 2連霸差最後一步
台北體育館登場的108學年度大專排球聯賽公開一級決賽，18日女子組首場四強賽由衛冕軍台灣師大迎戰成功大學，瞄準連霸的台師大以直落三25：12、25：10、25：15擊敗對手，距離衛冕后座僅一勝之遙。
賽前就知道雙方實力有差距，台師大也利用本場比賽為明天的賽事做調整，不但讓選手適應場地空間，也藉由實戰對抗中去磨合球員間的默契搭配。羅儀璟、邱雅慧、劉美菁、童琦芳、葉于雯輪流發揮，為球隊做出貢獻。
最後一年參加大專聯賽的羅儀璟表示，學生生涯的最後當然希望用冠軍做句點，透過這場球快速適應場地，與實施發球演練，為明天的冠軍賽做好準備。另外她也表示，團隊失誤過多、攔網卡位及防守站位不夠明確的問題，也必須在冠軍賽前做修正，因為連霸是球隊今年唯一的目標。
成大第3局曾打出一波高潮，只可惜落後的分數太多，難挽頹勢。成大主攻手葉亮言表示，此役抱著放手一搏心態面對，盡可能威脅對方。
儘管此役吞敗，但只要在明天的季軍賽中勝出，成大仍有機會締造隊史最佳成績，葉亮言說：「我們會針對對手陣形做影片分析，同時增加我們在場上的溝通，以及防守的布陣，用最好的姿態去挑戰隊史最佳成績。」
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