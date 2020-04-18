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海軍磐石艦染疫 前新江艦長曝艦艇防疫困難點

我國確診數少 陳時中認了有這隱憂

羽球／兩日零確診 小戴開心發文提醒大眾別鬆懈

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎。 新華社
戴資穎。 新華社

台灣目前確診人數增加速度趨緩，除今天增加三例外，過去4天3度零確診，讓國人大為振奮，其中台灣羽球「一姊」戴資穎也開心發文，同時鼓勵各界再接再厲，也提醒大眾千萬別鬆懈，仍要勤洗手、戴口罩

小戴昨日於個人Instagram發文，跟球迷分享連續兩日0例的喜悅，表示：「兩日的零確診，真的是令人非常開心的消息」，但開心之餘，小戴仍保持謹慎態度，希望「人們不要因此而鬆懈了那些我們原本注意的事」，再三強調要「勤洗手和戴口罩」。

此外，小戴也暖心「希望大家可以保持健康一起度過這段疫情」，且不忘為站在前線的防疫團隊加油打氣，於文末寫下：「謝謝所有防疫人員。謝謝一起遵守所有規範的人們」。

口罩 疫情 Instagram

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