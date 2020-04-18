2020禁賽期滿可參加奧運 AIU負責人：反常但合法

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延至明年舉行，也讓禁賽期到2020年的運動員有資格參加，田徑誠信組織（AIU）負責人克羅迪爾（Brett Clothier）表示，這是反常現象但合法。

世界反禁藥組織（WADA）的禁令是在防止涉入禁藥的運動員在奧運周期內參加比賽，克羅迪爾指出，禁賽是基於時間而與特定事件無關，若是阻止今年禁賽期滿的運動員參加2021年的比賽將會引起法律上的複雜問題。

克羅迪爾說：「根據WADA法規對禁賽處罰標準是四年，這是為了配合奧運周期而設計的。但現在奧運時間變了，因此一些運動員將從中受益，這是反常的現象。」

然而這一反常現象也可能是把雙面刃，克羅迪爾指出，若在今年8月後被認定違規的運動員將被禁止參加明年的東京奧運及2024年巴黎奧運，因為這兩屆奧運都在四年的制裁範圍之內。

不過受到疫情影響，藥檢也面臨難題，克羅迪爾認為，雖然現在可能給了一些想作弊的人一些機會，但還是盡可能將重點放在一些高風險項目上，並確保在能提供的限制範圍內，盡可能多地進行檢測，同時也要打擊禁藥的源頭。