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網球／轉發病毒源自中國消息 美名將慘遭出征

聯合新聞網 / 綜合報導
衫格林轉法病毒源自中國的消息，引發中國網友不滿。 歐新社
衫格林轉法病毒源自中國的消息，引發中國網友不滿。 歐新社

美網球好手衫格林（Tennys Sandgren）公開挑明，如果新冠肺炎病毒真的發源自武漢，他終生拒絕到中國比賽，此聲明戳到不少中國網友痛處，因此衫格林慘遭出征，也遭到中國媒體斥責散佈假消息

美福斯新聞網昨指出，造成全球肺炎大流行的新冠病毒來自武漢一實驗室，初衷非研發致命生化武器，而是希望在病毒研究領域能夠和美國平起平坐，無奈造成嚴重疫情。衫格林似乎認同這則消息，於推特分享貼文，且表示若屬實，自己絕對不會再踏入中國。

此舉引發中國人民不滿，大舉出征衫格林推特，怒嗆：「沒差，中國也沒人想看你比賽」、「這傢伙是誰，壓根沒聽說過」。另外，《網易體育》也指責衫格林公然散佈中國製造病毒的假消息，同時揭衫格林瘡疤，報導衫格林之前也曾公開發表涉及性別歧視的言論。

雖引來多數人撻伐，但仍有網友理性勸戒衫格林，不要過度相信媒體發布的新聞，除非已有百分之百正確的證據能夠證明消息真實性，否則對任何事都應有所保留。

新冠肺炎 假消息 武漢 疫情

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