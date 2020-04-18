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UVL／掌握網前攔網優勢 北市大連兩年獲第五
108學年度大專排球聯賽公開一級男生組五、六名排名賽，北市大掌握網前攔網優勢，在先丟一局情況下展開反撲，最終以3：1（23：25、25：22、25：18、25：18）逆轉擊敗台體大，連兩年以第五名作收。
去年兩軍就在五、六名排名賽交手，上個月複賽時台體大技高一籌帶走勝利，今天兩軍再次狹路相逢，首局北市大慢熱，局末又因接發球失誤讓出，不過北市大次局起展開反撲，連趕三局逆轉取勝，也報了複賽落敗的一箭之仇。
儘管未能達到季前設定重返四強的目標，但北市大教練陳浚良仍給予球員高度評價，「結果是不完美，但過程卻很滿意，尤其是選手們在場上士氣凝聚的表現，把氛圍營造得很好，也有把最好的一面呈現給大家。」
陳浚良也特別讚許這兩天發揮出色的李偉弘，雖然個頭不高，但機動性強以及攻擊穩定性高，是未來球隊不可或缺的戰力。
台體大教練吳忠政指出敗因在於接發球，同時也稱讚對手此役發球表現出色，儘管連兩年以第六名作收，他仍肯定子弟兵表現，「以球員的條件和組成，能維持一樣的成績算是有達到設定目標，加上昨天打最後一場，在休息不到12小時的情況下再出賽，體能狀態下滑也有影響。」
女子組部分，高師大靠著成功發球策略擺脫對手糾纏，以3：1（22：25、25：21、25：23、25：18）擊敗中正大學，連三聯獲得第五名，而本學年打出驚奇的中正大學雖然吞敗，但第六名也締造了隊史新猷。
首次踏上公開一級舞台就能打進決賽，中正大學主攻手洪秀慈對球隊的未來也是充滿期待，「我們是支年輕球隊，有很多需要學習累積的地方，包括自己從輔舉轉到主攻，接發球以及跟舉球員的搭配都能做得更好，明年我們會捲土重來創造更好的成績。」
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