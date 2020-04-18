網球／拉沃盃因疫停辦一年 費德勒：失望但正確

從2017年開始舉辦的拉沃盃，在今天傳出今年的第四屆賽事受到新冠肺炎疫情影響將取消辦理的消息，比賽將於明年9月24日至26日前往波士頓塞爾蒂克主場TD花園廣場舉行，讓去年帶領歐洲隊拿下勝利的「瑞士特快車」費德勒（Roger Ferderer）也大嘆可惜。

一年一度的拉沃盃在2017年首度舉辦就引發各界關注，該賽事是由歐洲隊與世界隊進行團體對戰，世界隊成員是由來自所有非歐洲國家球員組成，冠軍隊伍每名成員將能獲得25萬美元的獎金。

在前三屆賽事中拉沃盃可說是眾星雲集，包括納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）、費德勒等網壇四大天王都曾代表歐洲隊出賽，並且幫助歐洲隊連續三年取得勝利。

不過在今年國際網球賽事受到新冠肺炎疫情影響，時程表大亂的情況下，拉沃盃也在今天宣布將取消今年度賽事，原訂的第四屆賽事將移至明年9月舉行，拉沃盃董事長兼首席執行官戈德西克（Tony Godsick）說：「我們現在必須針對賽事做出決定，我們知道球迷肯定會因為拉沃盃的取消感到失望，但這是一次負責任的行為。」

而過去三屆賽事都不曾缺席的費德勒也說：「很不幸的，拉沃盃必須延期一年辦理，但在現階段這是一次正確的決定，儘管令人失望，但好消息是至少明年賽事將會再回到TD花園，我真的很期待拉沃盃首次前進波士頓舉行。」