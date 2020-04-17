UVL／五局大戰勝北市大 國北教大連五年晉四強

108學年度大專排球聯賽公開一級男生組第一張四強門票爭奪賽，國北教大與北立大上演五局大戰，國北教大靠著對手再見發球失誤，以3：2（16:25、25:23、20:25、25:18、15:13）驚險勝出，明天將與衛冕軍台灣師大爭冠軍戰門票。

雙方在預賽交手時血戰五局，北市大才靠著較出色的攔網發揮帶走勝利，今天再次碰頭兩隊再次上演激烈大戰，最終由國北教大成功復仇，連五年挺進四強。

「今天的情形跟預賽時很像，當時我們在第五局14:12的領先下被逆轉，這次沒有再讓憾事重演，復仇之旅的劇本寫得很精采。」國北教大教練林顯丞賽後興奮地說。

林顯丞教練表示，「兩隊過往對戰紀錄很多，對於封鎖張景翔的進攻一直做得不好，只是今天比較幸運的是我們成功把比賽帶進第五局，造成他體能上的下滑，不然勝負還很難說。」明天四強賽將強碰衛冕軍台師大，他也提醒球員放開勝負壓力，全力與對方拚搏。