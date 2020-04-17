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美網／目前計畫如期舉行 閉門比賽「非常不可能」

中央社 / 紐約16日綜合外電報導
美國網球公開賽主辦當局今天表示，將於6月決定美網賽事的命運，不過目前的計畫是如期舉行比賽。 美聯社
美國網球公開賽主辦當局今天表示，將於6月決定美網賽事的命運，不過目前的計畫是如期舉行比賽。 美聯社

美國網球公開賽主辦當局今天表示，將於6月決定美網賽事的命運，不過目前的計畫是如期舉行比賽，至於沒有觀眾的閉門比賽「非常不可能」發生。

美國網球協會（USTA）執行長陶史（Mike Dowse）指出，此時沒有任何決定「排除在考慮之外」，美網的命運將於6月做最後定奪，但讓球迷出席觀賽仍是他們的目標。

陶史說：「我們未排除任何選項，包括在沒有觀眾的情況下進行比賽，但目前這是非常不可能的情況，這不符合舉辦網球賽的精神。」

美網主辦場地金恩夫人國家網球中心（BillieJean King National Tennis Center）室內球場，正因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情改裝為收治病患的臨時醫院。

另一個美網主辦場地路易阿姆斯壯球場（LouisArmstrong Stadium）則變成病患、志工與區域學童的配膳區。

紐約仍是美國最嚴重疫區，已有逾3萬1000人喪生，包括紐約市的1萬800名病逝患者。全美已有逾64萬人染疫。

陶史表示，他們正與6名醫生保持聯繫，以徵詢接下來採取什麼作法的意見。

美網

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