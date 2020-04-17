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UVL／成大變陣收效果 睽違四年再返四強

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
成功大學睽違4年再闖四強。圖／大專體育總會提供
成功大學睽違4年再闖四強。圖／大專體育總會提供

108學年度大專排球聯賽公開一級決賽今天在台北體育館登場，率先登場的女生組六強賽事，成功大學雖遭逢快攻手黃子軒受傷，賽前變陣不僅沒帶來影響，反而增加進攻靈活性，終場以3：1（25：17、25：16、23：25、25：18）輕取高雄師大，繼104學年度後再次晉級四強。

女子組前二種子則是衛冕軍台灣師大以及台北市大，另兩張四強門票由剩下四隊爭取。攸關四強門票的關鍵之役，成大賽前卻碰上快攻手黃子軒受傷，因此將原本司職輔舉的李宜蓁拉到快攻位，陳法鈞擔綱輔舉角色。

儘管被迫變陣但沒為成大帶來影響，前兩局靠著侵略性的針對發球不停破壞高師大接發球，進攻三要角蔡幼群、葉亮言、李宜蓁也輪流在網前建功；反觀高師大除接發球問題外，舉球員與攻擊手配合不良、防守交代不清以及失誤過多，導致高師大連掉兩局瀕臨輸球絕境。

第三局在第二次技術暫停以前成大都保有微幅領先，但高師大趁著成大此時發生連續失分的亂流機會，由劉雙菱、胡瑜庭兩位主攻手領銜，不斷從四號位發起攻勢，成功拿下一局。

第四局成大不再給高師大任何機會，開局一波5：0鎖定勝局，加上高師大面對蔡幼群的進攻一直找不到應對方式，本身失誤又不能減少的情況下，只能靠著劉雙菱、胡瑜庭、楊舒涵的零星火力追趕著，最後成大就在蔡幼群攻擊得手後拿下勝利。

成功大學蔡幼群。圖／大專體育總會提供
成功大學蔡幼群。圖／大專體育總會提供

談到第三局場上的情形，成大黃賢哲教練説：「劉雙菱變換了攻擊路徑，選手在防守的應變上反應不夠及時，是第三局輸掉的主因。」不過他也讚許球員今天在防守與發球的發揮，直言這兩項是球隊今天能夠勝出的關鍵。

高師大陳膺成教練則認為第三局能夠逆轉獲勝最主要就是球員在攔網時機以及防守判斷都有做到位，只是這樣的專注度未能貫徹整場，導致今天落敗。他也期許球員能夠做好準備迎戰明天的五、六名之戰，用最好的表現替這個賽季畫下句點。

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