PGA／確定復賽賽程 25周塞28場超緊湊
美國職業高球巡迴賽PGA確定重啟，16日正式宣布因應疫情調整的2020年賽程表，除了復賽首戰一如預料、是6月11日開打的嘉信理財挑戰賽，今年賽事安排緊湊、並一路打到感恩節，成為第一項有明確復賽計畫的北美職業運動。
此外，PGA不敢大意，復賽開始後的頭四場比賽都不准有球迷進場，如果疫情沒有好轉，閉門比賽的措施就會持續下去。
原訂5月21日開打的嘉信理財挑戰賽，延到已取消的加拿大公開賽時段、6月11日至14日舉行，是PGA復賽首戰。PGA希望盡可能的不取消比賽，在25周裡一共塞進28項賽事，包括三場大賽、兩場世界錦標賽系列賽、與三場聯邦快遞杯季後賽。
「我們始終密切注意疫情發展，當然會遵守城市、州、聯邦層級的所有規範，」PGA副總裁丹尼斯（Tyler Dennis）說，「以公共衛生與安全為第一優先，不管是對球員、球僮、媒體、還是工作人員。」
丹尼斯坦言，雖然已經決定復賽，但眼前還有許多難題得克服，包括新冠病毒檢驗。但還有兩個月時間，丹尼斯有信心能夠解決，PGA才會做出如此野心勃勃的復賽聲明。
2020年球季最終戰的巡迴錦標賽，將在9月7日打完，2020-2021球季首戰的Safeway公開賽就緊接著在9月10日當周開打，2020年美國公開賽與名人賽名義上都會算在2020-2021球季裡。
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