NFL／球員第2人 野馬明星線衛米勒確診新冠肺炎

丹佛野馬隊明星線衛米勒（Von Miller）確定感染新冠肺炎病毒，成為NFL第二位公開確診的球員。

現年31歲，米勒曾是超級盃MVP、八度入選明星賽職業盃，他16日接受丹佛媒體訪問時表示，他目前在家休息，身體狀況還算不錯。

「是的，我確診了，」米勒說，「我有氣喘，幾天前開始咳嗽，是我女友發現的，她半夜聽到我睡覺時的咳嗽聲，覺得聽起來不太對勁。」

米勒是NFL第二位公開確診的球員，洛杉磯公羊隊中鋒艾倫（Brian Allen）為第一人，紐奧良聖徒隊總教練裴頓（Sean Payton）則是第一位來自NFL的公開病患。

24歲的艾倫NFL生涯兩年，上季成為先發球員，為公羊隊先發九場，但球季因膝傷提前結束。他坦承在三周前開始感到不適，接受檢查後發現染疫。

「我在三周前有一天醒來，發現我什麼都聞不到，失去所有的嗅覺，」艾倫說，「我還把鹽巴放到鼻子前來確認，但什麼也聞不到，也不能感受到鹹味。」

除了失去嗅覺與味覺，艾倫還有喉嚨痛、疲勞、頭痛和肢體僵硬等問題，他表示這些症狀持續了三、四天。