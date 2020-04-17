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東奧聯合指導會成立 看好奧運振興日本疫後經濟

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國際奧會（IOC）與東京奧運組委會在昨天召開視訊會議，就奧運延期一年辦理達成框架協議，雙方將共組聯合指導委員會。 美聯社
國際奧會（IOC）與東京奧運組委會在昨天召開視訊會議，就奧運延期一年辦理達成框架協議，雙方將共組聯合指導委員會。 美聯社

國際奧會（IOC）與東京奧運組委會在昨天召開視訊會議，就奧運延期一年辦理達成框架協議，雙方將共組聯合指導委員會，負責賽事延期一年後的時間表與場館安排，而IOC東京奧運協調委員會主席柯茲（John Coates）也認為，東京奧運延期一年辦理，有望為新冠肺炎疫情後的日本經濟帶來振興效果。

東京奧運在3月底拍板將延至明年7月23日開幕，而國際奧會這段時間也與東京奧運組委會密集接洽，商討奧運延期後的相關事宜，而昨天雙方再一次召開視訊會議，並決定由柯茲和東奧組委會主席森喜朗共同領導聯合指導委員會，全面監督東奧與殘奧會在2021年的交付工作。

此外，為了支持聯合指導委員會的工作，IOC將成立「Here we go」專案小組，東奧組委會也成立「東京2020新規劃」專案小組進行協助，指導委員會當前的工作將包括場館與賽程的規劃以及賽事利益評估，並將針對新冠肺炎疫情可能造成的影響作出相對應的措施。

柯茲在會議後表示，在東京奧運確定延期辦理後，所有相關組織仍積極合作希望帶給全世界的運動員、體育迷和相關利益者確定感，「我們相信2020年東京奧運會能夠成為全世界在困境中的希望燈塔，奧林匹克聖火將會成為世界所處隧道盡頭的光芒。」

雖然這次東京奧運延期，可能面臨20至60億美元的額外支出，對於日本社會來說無疑是一筆沈重的負擔，但柯茲也認為奧運會的成功舉辦將會為日本帶來動力，甚至成為日本在疫情導致經濟大受打擊後一股振興的力量，「如果日本如同其他國家出現經濟衰退的狀況，那麼奧運會將會是個機會，可以成為刺激他們經濟的方式。」

光芒 聖火

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