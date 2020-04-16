網球／馬德里線上對戰 跳跳人加入

馬德里網賽因新冠肺炎影響，成為數十場取消的網壇賽事之一，大會改發起線上對決方式，除「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）確認參賽，法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）和去年冠軍佛格尼尼（Fabio Fognini）也確定加入，「星度」十足。

這場別開生面的線上對決將在4月27到30日舉行，邀集男、女網將各16名選手參加，選手們將透過「網球世界巡迴賽（Tennis World Tour）」的電玩遊戲一較高下，勝家可各獲得15萬歐元獎金，並可決定捐出多少善款，大會另會捐出5萬歐元作為全球流行病防疫。

男網選手包括納達爾、墨瑞、俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）、比利時名將葛芬（David Goffin）、美國長人伊斯納（John Isner）、普耶（Lucas Pouille）都已表態參加，年初打下兩冠的孟非斯也確定加入，他笑說：「停賽期間我打了很多電玩，所以我很高興能和其他球員對陣，我們會回到戰鬥模式，更重要的是，我們會為重大事件而戰。」

去年打下蒙地卡羅名人賽金盃的佛格尼尼也說，他對這場別開生面的線上對決很有興趣，「我會盡最大努力去贏下比賽，但我也聽說有些競爭者很擅長這個遊戲，而且練習得很認真，讓我們看看誰會登頂，這是大會很好的主意。」

女網部分，包括德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）、西班牙娜瓦羅（Carla Suárez Navarro）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）、法國菲蘿（Fiona Ferro）、「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）和法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），最新加入的名單還有白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）和美國女將凱絲（Madison Keys）。