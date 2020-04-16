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體育產業紓困2.0版 邀業者舉行座談會

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署署長高俊雄（右二）主持體育署例行記者會。記者曾思儒／攝影
體育署署長高俊雄（右二）主持體育署例行記者會。記者曾思儒／攝影

受新冠肺炎全球衝擊影響，國內、國外體育賽事幾乎全部停擺，相關業者損失難以計數，教育部體育署署長高俊雄今天表示，紓困2.0版的計畫已經啟動，紓困振興辦法明天就會送到行政院，只要通過，最快下周就可以啟動。

體育署上月已提出三大紓困方案，預計將投入32億元振興運動相關產業，4月獲得行政院第2波特別預算核列19.5億元額度，規劃優先在紓困期間辦理「補助運動事業營運成本」，補助內容包括營運困難運動事業的僱用人員薪資、營運場地租金、貸款利息補貼等營運成本。

高俊雄表示，下禮拜就會針對運動產業籌辦單位舉行座談會，廣聽業者心聲，「1988紓困振興專線」若有運動相關問題也會由體育署接手。

目前多項賽事幾乎停擺，體育署今天宣布推出「騎亮台灣」網路票選最讚自行車路線，請網友從入選的18條特色自行車路線中選出心目中的鐵馬旅程，高俊雄說：「自行車彼此有段距離，這次票選也是為之後紓困做準備，疫情後就會有專業車手，帶大家一起在這些自行車路線騎車。」

「騎亮台灣」網路票選從4月22日的世界地球日開始，票選活動將進行到5月21日。

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