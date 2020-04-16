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田徑／美反禁藥組織推在家檢驗 名將願當白老鼠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
田徑短跑新星萊爾斯等運動員同意參加美國反禁藥組織（USADA）在近日推出在家檢測計畫。 美聯社
田徑短跑新星萊爾斯等運動員同意參加美國反禁藥組織（USADA）在近日推出在家檢測計畫。 美聯社

受到新冠肺炎疫情在全球大流行影響，全球飛行藥檢陷入難以徹底執行的狀況，讓國際反禁藥組織（WADA）表態感到相當擔憂，不過美國反禁藥組織（USADA）在近日推出在家檢測的計畫，並獲得了包括田徑短跑新星萊爾斯（Noah Lyles）等運動員同意進行測試，希望繼續落實禁藥檢測。

去年在田徑世錦賽中一舉報回男子200公尺與男子400公尺接力雙金的萊爾斯，今年東京奧運被看好將繼續稱霸後柏特（Usain Bolt）時代的男子短跑賽場，不過受到新冠肺炎疫情影響，萊爾斯的奪金計畫也將延期一年。

不過這段期間萊爾斯仍舊維持規律的訓練，不過在訓練後他卻必須回到家中接受美國反禁意機構的在家檢測計畫，自願接受檢測的選手，除了必須在視訊連線的電腦面前進行抽血外，還必須將鏡頭對準廁所，拍攝下運動員走進廁所的畫面，以確保提供檢測的尿液樣本無誤，過去這樣的檢測通常都是由專人在洗手間外進行監視，現在則是改為用視訊的方式取代。

在採集了血液與尿液樣本後，運動員還必須將樣本包裝後送回到檢測實驗室，才算完成這次的在家檢測，對於美國反禁藥組織的新計畫，自願參與的萊爾斯說：「他們希望我們這樣做，我也不會排斥，因為你可以藉此證明自己的清白。」

美國反禁藥組織首席執行官泰格（Travis Tygart）指出，在全球藥檢大亂的情況下，該計畫也為運動員提供了一次自清的機會，「參加這個計畫的運動員，當他們前往東京並拿下勝利時，就不會引起各方的臆測，如果人們在你贏的時候質疑『在傳染病大流行期間，沒有經過檢測』，對於運動員來說是一件多麽不公平的事情。」

參加這次在家檢測計畫選手還包括女子400公尺跨欄好手麥勞克林（Sydney McLaughlin）、里約奧運女子3000公尺障礙賽銅牌柯柏恩（Emma Coburn）、里約奧運抱回4金1銀的游泳天后萊德琪（Katie Ledecky）和生涯拿過六面奧運金牌的短跑女將菲麗絲（Allyson Felix）等人。

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