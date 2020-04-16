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回憶奧運因戰爭取消 美田徑耆老：現在狀況前所未見

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東奧因疫情延期一年，讓曾見證夏季奧運會史上第三次因為戰爭取消、美國體壇現今最老的美籍非裔奧運奪牌運動員也感到訝異。 美聯社
東奧因疫情延期一年，讓曾見證夏季奧運會史上第三次因為戰爭取消、美國體壇現今最老的美籍非裔奧運奪牌運動員也感到訝異。 美聯社

身為美國體壇現今最老的美籍非裔奧運奪牌運動員，98歲的跳遠選手道格拉斯（Herb Douglas），在76年前以選手身份經歷了夏季奧運會史上第三次因為戰爭取消，對於今年東京奧運因為新冠肺炎疫情延期一年辦理，道格拉斯指出這樣的狀況卻是在奧運史上前所未見，就連當年都無法比擬。

1922年出生的道格拉斯，曾在1948年代表美國參加倫敦奧運會，並在男子跳遠賽事以7公尺54拿下銅牌，當2012年夏季奧運會再一次回到倫敦時，他已經是現存最資深的非裔美國籍奧運獎牌得主。

事實上，道格拉斯的運動員生涯還經歷了1944年奧運會史上第三度因為戰爭取消，當年22歲的他正就讀大學一年級，並每天不斷練習，希望能在奧運會上披上美國隊戰袍出征。

回憶起當時的狀況時，道格拉斯說：「當時發生了戰爭讓我們無法參加奧運會，我們對自己的國家充滿愛國之心，所以聽取了政府的話，不過每個人都不斷訓練做好準備，期待著下屆奧運會的到來，不過當時人們仍舊能夠互相擁抱，不會有傳染的問題。」

談到今年東京奧運因為新冠肺炎疫情延辦一年，道格拉斯說，這在奧運史上確實是前所未見的狀況，「我從未見過像現在這樣封閉的世界，人們失去交流，被迫保持6英尺或更遠的距離，這對於已經生活一個世紀的人來說也是前所未見，在1944年時我們也沒有被隔離或是這樣限制。」

不過道格拉斯也強調，在1944年得知奧運將不舉辦後，自己與其他放慢步調的人不同，仍是每天勤奮不懈的訓練，並每晚祈禱能為美國在奧運爭得一面獎牌，更希望展示自己是有色人種的身份，讓世界看看他們的表現，「如果我是今年將參加奧運的人，我會繼續專注在訓練上，現在有足夠的時間讓我鍛鍊身體，甚至我還可以看影片來幫助自己修正技術，肯定能變得更好。」

道格拉斯指出，自己是直到1948年在奧運拿下銅牌後，才首度在影片中看到自己跳遠的畫面，「如果我可以看到自己的錯誤，並透過現在的方式訓練，說不定我也能跳過29英尺（約8公尺83）。」

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