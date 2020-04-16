快訊

氣炸鍋攪局、問題問N遍　「陳時中弟弟」爆脾氣為哥反擊

直播／新冠肺炎疫情 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／擬6月重啟賽事 首站嘉信理財賽閉門進行

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
PGA計畫6月重啟比賽，首站嘉信理財賽將閉門開打。 歐新社
PGA計畫6月重啟比賽，首站嘉信理財賽將閉門開打。 歐新社

原本就是最有希望率先復賽的運動項目，美國職業高球巡迴賽PGA已經擬定計畫，要在6月重新啟動，首項賽事是6月11日至14日的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge），並將以無球迷的閉門方式進行。

根據Golf Digest報導，如無意外，PGA應該本周就會正式宣布。

嘉信理財挑戰賽原本舉行日期是5月21日至24日舉行，PGA現在傾向於把此賽事移至6月中，成為復賽後的首站賽事，至於原訂6月11日至14日的加拿大公開賽則取消。

高球賽事與其他運動項目不同的地方，在於球員、球僮、工作人員等確實比較容易維持社交距離，比賽中戴口罩的可能性也比籃球等其他激烈運動高，只要不開放球迷進場，其他相關人員也都遵守規定，復賽的可能性確實比其他運動高。

PGA上周就已發送備忘錄，要球員做好近期內復賽的準備，

延伸閱讀

PGA／美巡賽最快下個月重啟 閉門進行是選項

PGA／英國高球公開賽取消 另3大賽延後舉辦

相關新聞

回憶奧運因戰爭取消 美田徑耆老：現在狀況前所未見

身為美國體壇現今最老的美籍非裔奧運奪牌運動員，98歲的跳遠選手道格拉斯（Herb Douglas），在76年前以選手身份...

田徑／美反禁藥組織推在家檢驗 名將願當白老鼠

受到新冠肺炎疫情在全球大流行影響，全球飛行藥檢陷入難以徹底執行的狀況，讓國際反禁藥組織（WADA）表態感到相當擔憂，不過...

自由車／環法賽延後 前冠軍願意接受沒觀眾

原訂6月27日至7月19日舉行的2020年環法自由車賽（Tour de France），因新冠肺炎至少延期到8月後才可能...

PGA／擬6月重啟賽事 首站嘉信理財賽閉門進行

原本就是最有希望率先復賽的運動項目，美國職業高球巡迴賽PGA已經擬定計畫，要在6月重新啟動，首項賽事是6月11日至14日的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge），並將以無球

美網／紐約市長估今夏集會有難度 美名將：比賽會取消

美國前球王馬克安諾（John McEnroe）胞弟小馬克安諾（Patrick McEnroe）逐漸自新冠肺炎康復，但對於...

網球／馬德里網賽線上版 加拿大精靈也加入

馬德里網賽改採線上遊戲對決，除了「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）領銜，最新名單再加入兩名女將，「加拿大精...

羽球／印尼男雙球王獻愛心 拍賣戰拍為疫情災民募款

受到新冠肺炎疫情，各國都出現疫情，世界男雙第一印尼名將山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），拍賣自己...

自由車／法國擬延長集會禁令至7月中 環法被迫延期

延期與否遲遲未決的環法自行車賽（Tour de France），由於法國新冠肺炎疫情仍未趨緩，法國政府擬延長公眾集會禁令...

網球／失業期間精進語文 希臘金童練法文

受新冠肺炎衝擊全球影響，網壇比賽7月中以前全面暫停，希臘金童西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）把握這段休息...

疫情重創體壇 台灣「閉門比賽」登國際

中職開打，男足企甲聯賽與女足木蘭聯賽開踢的消息，在全球運動世界近乎停擺的怪誕場景中，得到前所未有的關注。多麼玄妙地，台灣竟然好像位於運動世界的中心了，甚至不明究理的外媒還提出了NBA可以向SBL學些什麼的荒謬提問。但當我們沉浸在一片台灣領先世界的粉紅泡泡裡時，運動，這殘酷現實世界的避風港，真的回來了嗎？真的回得來嗎？

田徑／倫敦馬金牌涉用禁藥 肯亞名將遭暫時停賽

肯亞長跑好手再傳禁藥醜聞，田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit）在今天宣布，2017年倫敦馬...

東京奧運延期沒有B計畫 不可能晚於明年夏天

東京奧運因為新冠肺炎疫情影響而決定延期一年辦理，而組委會新聞發言人高古正哲昨天就透露，假使明年奧運仍舊無法於表定時間舉行...

熱門新聞

MLB／哈勒戴失事報告出爐 藥物超標且特技飛行

NBA／不該大量投三分 柯爾：中距離才是最有效進攻

中職／後援2.1局 陳鴻文苦守賞兄弟3連敗

NBA／13年前被交易到湖人 亞瑞查：想去的是快艇

中職／朱育賢首戰三響砲 再見全壘打屠獅

NBA／將喬丹拒於門外 韋德自爆當年選秀派對糗事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。