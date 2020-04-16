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PGA／擬6月重啟賽事 首站嘉信理財賽閉門進行
原本就是最有希望率先復賽的運動項目，美國職業高球巡迴賽PGA已經擬定計畫，要在6月重新啟動，首項賽事是6月11日至14日的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge），並將以無球迷的閉門方式進行。
根據Golf Digest報導，如無意外，PGA應該本周就會正式宣布。
嘉信理財挑戰賽原本舉行日期是5月21日至24日舉行，PGA現在傾向於把此賽事移至6月中，成為復賽後的首站賽事，至於原訂6月11日至14日的加拿大公開賽則取消。
高球賽事與其他運動項目不同的地方，在於球員、球僮、工作人員等確實比較容易維持社交距離，比賽中戴口罩的可能性也比籃球等其他激烈運動高，只要不開放球迷進場，其他相關人員也都遵守規定，復賽的可能性確實比其他運動高。
PGA上周就已發送備忘錄，要球員做好近期內復賽的準備，
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