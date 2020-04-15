自由車／環法賽延後 前冠軍願意接受沒觀眾

原訂6月27日至7月19日舉行的2020年環法自由車賽（Tour de France），因新冠肺炎至少延期到8月後才可能舉行，2018年奪冠的車手湯瑪斯（Geraint Thomas）表示，比賽若能舉辦，就算沒觀眾，他也會忍痛接受。

法國政府表示，排除觀眾觀戰是今年環法賽可能選項之一，不過湯瑪斯也提出，比賽至少還是需要1000名工作人員。

「若這代表我們能做，那我當然願意也樂意，但在此同時會有180位選手競賽，加上車隊人員和大會，大概會有1000名人員同場。」他也補充說，觀眾為賽道營造的氣氛是比賽重要一環，當然還是希望有觀眾在場。

33歲的湯瑪斯前年奪冠、去年居亞，他認為比賽延後的確是可行方式，「環法賽是自由車界的頂尖賽事，這是大家都知道的事情，如果能安全的舉行，對每個人都是好消息。」

環義大利賽已因新冠肺炎取消，米蘭到聖雷諾的單日古典自行車賽及巴黎到魯貝的古典賽同樣受疫情影響停辦，湯瑪斯說：「我會持續禱告，希望有個時間點能舉行，這對我們是最重要的事情，當然有很多重要的事情要先解決，但只要夠安全準備妥當，我們都樂於參賽。」