美網／紐約市長估今夏集會有難度 美名將：比賽會取消

美國前球王馬克安諾（John McEnroe）胞弟小馬克安諾（Patrick McEnroe）逐漸自新冠肺炎康復，但對於美網如期開打不如自己病情樂觀，指出連MLB都難開賽，何況是選手來自世界各地的美網。

法網延期、溫網取消，緊接著在8月24日至9月13日登場的美網命運成未知，特別是舉辦地點紐約是全美重災區。

曾拿下法網雙打冠軍，男雙排名最高曾來到世界第3的小馬克安諾斷言，比賽將會取消，此預測並非來自內部消息，而是他自己觀點，表示網球相較MLB又更複雜，且更依賴國際間旅行來往。

「我們現在談論MLB開季都有難度，職業網賽又必須四處巡迴移動，且不只美國本土、世界疫情都得控制才行。」小馬克安諾指出，這讓美網如期機率更渺茫。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）昨天表示，難保證「大蘋果」今夏能舉行大型集會，「我現在對9月學校開學有信心，但6月、7月甚至8月是否能舉辦大型集會活動，我們都沒把握。」