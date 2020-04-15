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網球／馬德里網賽線上版 加拿大精靈也加入
馬德里網賽改採線上遊戲對決，除了「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）領銜，最新名單再加入兩名女將，「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）和法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）都確定參賽，透過「網球世界巡迴賽（Tennis World Tour）」一較高下。
馬德里網賽因新冠肺炎影響，成為數十場取消的網壇賽事之一，大會改發起線上對決方式，先前包括德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）、西班牙娜瓦羅（Carla Suárez Navarro）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）和法國菲蘿（Fiona Ferro）都確定參賽，今天兩名女將也加入戰局。
「我很高興參加第一屆馬德里錦標賽，我們都要適應這些挑戰時刻，也很感謝這項提議，能幫助有財務困難的球員。」2017年打進馬德里決賽的茉蘭登諾維奇表示。
這場賽事將有男、女各16名球員參賽，比賽將於4月27日到30日舉行，預賽先分成4組，分組前2晉級8強淘汰賽，ATP和WTA的勝家可各獲得15萬歐元獎金，並可決定捐出多少善款，大會另會捐出5萬歐元作為全球流行病防疫。
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