羽球／印尼男雙球王獻愛心 拍賣戰拍為疫情災民募款

新冠肺炎各國都出現疫情，世界男雙第一印尼名將山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），拍賣自己生涯中別具意義的戰袍、球拍，要為受疫情影響的災民募款做公益。

山賈亞與馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）男雙組合長年攻佔世界第一寶座，被視為東京奧運奪金熱門，山賈亞場外也事業經營有成，創珍珠奶茶自有品牌，在印尼當地有巨星般高人氣。

山賈亞13日在個人Instagram直播舉辦公益拍賣，包括一件陪他囊括2019年中國公開賽、丹麥公開賽、法國公開賽以及福州公開賽4金的戰袍及戰靴，以及他2017年捧回首座全英賽冠軍所使用的戰拍。

「能夠向需要幫助的人伸出援手，是我的榮幸。」山賈亞表示，希望透過公益拍賣，讓受到這波疫情影響的民眾獲得緩解，至於東奧因疫情延期，他認為這是對所有人最好的安排，延期也不會對他造成困擾。

球拍最後以約2552美元（約台幣76817元）由印尼演員拉菲·艾哈邁德（Raffi Ahmad）得標，戰袍則以約1339美元（約台幣4萬元）被拍下，戰靴638美元（約台幣1.9萬元），山賈亞將金額全數捐出。