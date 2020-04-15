自由車／法國擬延長集會禁令至7月中 環法被迫延期

延期與否遲遲未決的環法自由車賽（Tour de France），由於法國新冠肺炎疫情仍未趨緩，法國政府擬延長公眾集會禁令到7月中，等於宣判年度自由車盛會環法被迫延期。

環法原定6月27日至7月19日舉行，先前就傳出因疫情緊繃，暫停所有行政作業，但傾向延後舉行大於取消。在主辦單位阿莫里體育組織 (Amaury Sport Organisation，A.S.O.)尚無進一步指示同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就宣布考慮延長集會禁令至7月中旬。

2018年冠軍得主湯瑪斯（Briton Geraint Thomas）表示，環法在自由車界具有象徵意義，也是催促他繼續進步的動力，期盼比賽至少能在夏季尾聲登場。

「你希望至少有個目標，特別是當你對未來一無所悉，要試著保持正面思考很困難。」湯瑪斯認為環法不可能取消，「希望能比得成，這對大家都是好事。」

至於世界自由車公路錦標賽（Road World Championships），目前則尚無更動計畫，預計9月於瑞士登場。