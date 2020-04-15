網球／失業期間精進語文 希臘金童練法文
受新冠肺炎衝擊全球影響，網壇比賽7月中以前全面暫停，希臘金童西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）把握這段休息期間增進自己，他透露開始學習法文，過去都因四處征戰沒時間，沒想到會因疫情關係意外「圓夢」。
21歲的希臘金童已經回到希臘和家人團聚，他在線上和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對談時提到，停賽期間自己有更多時間陪伴親人，「過去我並沒有這樣的時間，具體的說，現在我每天基本工作還有試著去學習一些法文，這一直是我想做的事，但卻沒有時間，現在是個機會。」
米佐塔基斯不只和西西帕斯空中連線，他也和幾位表現出色的希臘選手對談，滿謝他們在疫情期間鼓勵希臘居民在家運動，米佐塔基斯說：「我們有這機會去改變習慣，度過危機後會更強壯，人們更了解健康的重要性，或許再去運動，如果是在家或去慢跑，這都是現在狀況下可允許的事情。」
希臘總理也提到，若是4月疫情趨緩，5月開始希臘各項措施就會慢慢解禁，包括體育賽事都有機會增加。
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