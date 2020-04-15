田徑／倫敦馬金牌涉用禁藥 肯亞名將遭暫時停賽

肯亞長跑好手再傳禁藥醜聞，田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit）在今天宣布，2017年倫敦馬拉松金牌得手、肯亞好手汪吉魯（Daniel Wanjiru）因為涉嫌違反反禁藥相關規定，在舉行聽證會前將遭處以暫時停賽處分，靜待最終調查解果出爐。

曾在2017年倫敦馬拉松以2小時05分48秒摘下冠軍的肯亞長跑好手汪吉魯，近兩年參加倫敦馬也分別有第8名與第11名的佳績，不過他卻在今天遭到田徑誠信委員會已違反反禁藥規定處以暫時停賽處分，在聽證會舉行前將不得參與任何賽事。

不過汪吉魯也透過聲明強調，對於這樣的結果感到相當困惑與沮喪，並堅稱自己從未使用過任何違禁藥物，「專家告訴我這可能是什麼狀況所導致，讓我意識到發生的原因可能有數百種，儘管事實並非如此，但我已經被當作服用禁藥的罪人，我是無辜的，現在發生的一切讓我感到相當痛苦。」

這也是肯亞長跑界不到一個月來傳出的第二起禁藥醜聞事件，在三月中另一名肯亞好手雅托（Vincent Kipsegechi Yator）也因為違反反禁藥相關規定遭到暫時停賽，而前世界紀錄保持人吉普桑（Wilson Kipsang）則是在一月份時因為涉嫌隱瞞和竄改行蹤，遭到國際田聯臨時停賽處分，沒想到本月他又因為違反肯亞政府在新冠肺炎期間的宵禁規定遭到逮補。

根據統計，目前已有45名肯亞運動員因為違反反禁藥規定而正遭到懲處，這也讓肯亞政府在日前表示，正在研擬對違反反禁藥相關規定的運動員處以刑事處分的法規，最重可能讓選手面臨監禁處分。