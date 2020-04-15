快訊

美軍電偵機現蹤台灣南部海域 3週內第12度

瘟疫中出社會的日本新鮮人 令和時代「求職冰河期」？

東奧／不可能晚於明年夏天 組委會：奧運延期沒有B計畫

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

東京奧運因為新冠肺炎疫情影響而決定延期一年辦理，而組委會新聞發言人高古正哲昨天就透露，假使明年奧運仍舊無法於表定時間舉行，組委會已不具備其他延期的「B計畫」，也代表著奧運可能因此面臨取消的狀況。

東京奧運在上個月拍板將延到明年7月23日開幕，殘障奧運會則於8月24日開幕，這也讓東奧組委會與國際奧會隨即針對新的賽事時間表進行重新規劃，而這次延期除了是奧運百年史上第一次，也可能是東奧延期辦理的唯一機會。

東奧組委會新聞發言人高古正哲在與國際媒體進行電話訪問時指出，明年東京奧運已經沒有再延期的「B計畫」，「我們正朝著新的目標努力，但我們沒有再一次推遲奧運會的B計畫。」

不過在新冠肺炎疫情仍未獲得控制的情況下，奧運是否有辦法在15個月後如期辦理，高古正哲也強調，組委會正在盡最大努力，「我能告訴你的，只有東京奧運與殘奧會的新日期已經確定，在這個方面，2020東京奧運和所有相關單位都正在努力，為明年的奧運做好準備。」

而國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）日前在接受德國媒體訪問時，就曾被問到東京奧運是否有再推遲辦理的可能性，雖然他在第一時間並未回答此問題，不過隨後也表示，東奧組委會與日本首相安倍晉三都認為，他們已經沒有將奧運再推遲到明年夏天之後舉辦的計畫。

事實上，東京奧運延期已經牽動全球體壇的時程，包括幾項原訂在明年夏天舉行的賽事都已經宣布改期辦理，包括田徑世錦賽改至2022年舉行，成都世大運也往後延了兩天，要再一次改期的可能性確實不高。

田徑 世錦賽

延伸閱讀

奧運的詛咒／全球運動賽會如何危害主辦城市的觀光、經濟與長期發展？

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

日本進入緊急狀態！籌委會不保證東奧明年能如期

新冠肺炎讓淡定的德國人也慌了？看疫情下的德國變化

相關新聞

馬德里網賽／名將線上開戰 納達爾：不確定能打多好

不讓ＮＢＡ、ＭＬＢ專美於前，馬德里公開賽因應新冠肺炎疫情，邀請男女各十六名職業網球選手線上開戰，先曝光的十二人報名名單不乏大咖球員，西班牙前球王納達爾、比利時世界第十名將葛芬都要獻出處女秀，女網由德國前球后柯波兒領銜出擊。

東奧／不可能晚於明年夏天 組委會：奧運延期沒有B計畫

東京奧運因為新冠肺炎疫情影響而決定延期一年辦理，而組委會新聞發言人高古正哲昨天就透露，假使明年奧運仍舊無法於表定時間舉行...

桌球／疫情成推力 ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽

新冠肺炎疫情打亂各項運動賽會年度行事曆，卻成為國際桌球總會（ITTF）推動新變革助力。ITTF主席丹頓研擬取消單項世錦賽...

網球／馬德里線上開戰 納達爾、前球后兒參一咖

ATP、WTA巡迴賽因新冠肺炎疫情停擺，馬德里網賽效法NBA、MLB，邀請球員線上虛擬開戰，吸引多位「大咖」報名，「紅土...

UVL／配合防疫室內100人以下 決賽閉門不開放媒體採訪

108學年度UVL大專排球男女公開一級六強決賽，17日起一連三天在台北體育館一樓舉行，但為配合中央政府防疫政策，室內避免...

羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相

國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第...

高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影...

足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠...

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受...

網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4...

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

熱門新聞

日職／12球團史上最強洋將 郭源治唯一台灣代表

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

SBL／布拉造成重傷害 璞園教頭：被騙了

NBA／佛萊嘆拓荒者操之過急誤事 稱歐登潛力勝杜蘭特

盼攜手衝破黑暗與歧視 林書豪捐100萬美元抗疫

NBA／交易特例或成勇士活棋 美媒預測10大今夏潛在目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。