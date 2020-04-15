東奧／不可能晚於明年夏天 組委會：奧運延期沒有B計畫

東京奧運因為新冠肺炎疫情影響而決定延期一年辦理，而組委會新聞發言人高古正哲昨天就透露，假使明年奧運仍舊無法於表定時間舉行，組委會已不具備其他延期的「B計畫」，也代表著奧運可能因此面臨取消的狀況。

東京奧運在上個月拍板將延到明年7月23日開幕，殘障奧運會則於8月24日開幕，這也讓東奧組委會與國際奧會隨即針對新的賽事時間表進行重新規劃，而這次延期除了是奧運百年史上第一次，也可能是東奧延期辦理的唯一機會。

東奧組委會新聞發言人高古正哲在與國際媒體進行電話訪問時指出，明年東京奧運已經沒有再延期的「B計畫」，「我們正朝著新的目標努力，但我們沒有再一次推遲奧運會的B計畫。」

不過在新冠肺炎疫情仍未獲得控制的情況下，奧運是否有辦法在15個月後如期辦理，高古正哲也強調，組委會正在盡最大努力，「我能告訴你的，只有東京奧運與殘奧會的新日期已經確定，在這個方面，2020東京奧運和所有相關單位都正在努力，為明年的奧運做好準備。」

而國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）日前在接受德國媒體訪問時，就曾被問到東京奧運是否有再推遲辦理的可能性，雖然他在第一時間並未回答此問題，不過隨後也表示，東奧組委會與日本首相安倍晉三都認為，他們已經沒有將奧運再推遲到明年夏天之後舉辦的計畫。

事實上，東京奧運延期已經牽動全球體壇的時程，包括幾項原訂在明年夏天舉行的賽事都已經宣布改期辦理，包括田徑世錦賽改至2022年舉行，成都世大運也往後延了兩天，要再一次改期的可能性確實不高。