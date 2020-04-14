快訊

醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／疫情成推力 ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽，圖為台灣選手林昀儒。 新華社
ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽，圖為台灣選手林昀儒。 新華社

新冠肺炎疫情打亂各項運動賽會年度行事曆，卻成為國際桌球總會（ITTF）推動新變革助力。ITTF主席丹頓研擬取消單項世錦賽，效法網球推行一年三至四場「大滿貫」（Grand Smashes）賽事，提升桌球運動的商業價值。

世桌賽1926年首度舉辦，每年舉辦單項、團體各一場，自2003年起改採單項、團體輪流舉行，不過丹頓近日在公開信中指出，疫情重創正好是桌球大破大立之時，建議只保留團體賽，單項則用大滿貫賽取代。

丹頓表示，「大滿貫賽規模會相同、甚至大過單項世錦賽，如果同時舉辦單項世錦賽，在行銷和賽程安排上會十分不易。」

而桌球三、四大賽將會吸引更多球迷，且效應遠比現行的兩年一度單項世錦賽來得大，另一方面，也更能捧紅桌球界的超級巨星。

大滿貫賽獎金將來到300萬美元（約台幣9091萬元），並在專用場館舉行，也是ITTF希望讓桌球推上國際，更具商業價值的重要一步棋，丹頓表示疫情就是轉機，得以檢視現況，採取改變和調整。

東京奧運延後至2021年舉行，ITTF計畫用兩年時間為新賽制做完整規劃，丹頓說：「期待2022年，我們能看見桌球行事曆回到正軌。」

桌球 世錦賽 席丹

延伸閱讀

「饗食天堂」也能外帶！餐檯補貨王打造「經典大滿貫」

東奧延期一年撞期 田徑世錦賽延後至2022年

田徑／首辦世錦賽遇延期 美田協主席：遲來總比不來好

桌球／ITTF討論最新世界排名 公布後凍結至復賽

相關新聞

桌球／疫情成推力 ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽

新冠肺炎疫情打亂各項運動賽會年度行事曆，卻成為國際桌球總會（ITTF）推動新變革助力。ITTF主席丹頓研擬取消單項世錦賽...

網球／馬德里線上開戰 納達爾、前球后兒參一咖

ATP、WTA巡迴賽因新冠肺炎疫情停擺，馬德里網賽效法NBA、MLB，邀請球員線上虛擬開戰，吸引多位「大咖」報名，「紅土...

UVL／配合防疫室內100人以下 決賽閉門不開放媒體採訪

108學年度UVL大專排球男女公開一級六強決賽，17日起一連三天在台北體育館一樓舉行，但為配合中央政府防疫政策，室內避免...

羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相

國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第...

高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影...

足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠...

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受...

網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4...

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

溫網取消、東奧延期 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

受新冠肺炎取消或延期賽事 東京奧運 東京奧運 延期至2021年7/23

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

中職／新球季3強1弱？ 小心獅子大開口

日職／12球團史上最強洋將 郭源治唯一台灣代表

1998公牛「最後一舞」 一定要知的歷史背景

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

NBA／不敵新冠肺炎 唐斯母親病逝享年58歲

中職／外媒關愛超乎想像 聯盟防疫壓力仍大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。