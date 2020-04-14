桌球／疫情成推力 ITTF擬創「大滿貫」取代單項世錦賽

新冠肺炎疫情打亂各項運動賽會年度行事曆，卻成為國際桌球總會（ITTF）推動新變革助力。ITTF主席丹頓研擬取消單項世錦賽，效法網球推行一年三至四場「大滿貫」（Grand Smashes）賽事，提升桌球運動的商業價值。

世桌賽1926年首度舉辦，每年舉辦單項、團體各一場，自2003年起改採單項、團體輪流舉行，不過丹頓近日在公開信中指出，疫情重創正好是桌球大破大立之時，建議只保留團體賽，單項則用大滿貫賽取代。

丹頓表示，「大滿貫賽規模會相同、甚至大過單項世錦賽，如果同時舉辦單項世錦賽，在行銷和賽程安排上會十分不易。」

而桌球三、四大賽將會吸引更多球迷，且效應遠比現行的兩年一度單項世錦賽來得大，另一方面，也更能捧紅桌球界的超級巨星。

大滿貫賽獎金將來到300萬美元（約台幣9091萬元），並在專用場館舉行，也是ITTF希望讓桌球推上國際，更具商業價值的重要一步棋，丹頓表示疫情就是轉機，得以檢視現況，採取改變和調整。

東京奧運延後至2021年舉行，ITTF計畫用兩年時間為新賽制做完整規劃，丹頓說：「期待2022年，我們能看見桌球行事曆回到正軌。」