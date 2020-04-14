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網球／馬德里線上開戰 納達爾、前球后兒參一咖

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
納達爾。美聯社
納達爾。美聯社

ATP、WTA巡迴賽因新冠肺炎疫情停擺，馬德里網賽效法NBA、MLB，邀請球員線上虛擬開戰，吸引多位「大咖」報名，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）、比利時名將葛芬（David Goffin），以及前德國球后柯波兒Angelique Kerber）都在名單上。

原定5月1日至10日舉行的馬德里網賽，今年改在4月27日至30日虛擬開戰，初步報名名單眾星雲集，男子組西班牙「蠻牛」納達爾、葛芬都要獻出電競初體驗，前英國球王墨瑞（Andy Murray）、美國名將伊斯納（John Isner）、俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）也沒缺席。

女子組由前世界第一柯波兒領銜，以及法國名將茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）加拿大甜心布夏德（Eugenie Bouchard）等人報名。

握有馬德里名人賽5冠的納達爾，力拚生涯首座線上冠軍，表示在居家隔離期間，希望透過線上賽事鼓舞彼此，「很開心能參與線上大賽，我會一如往常全力以赴。」

有別於紅土賽場的雄心壯志，納達爾虛擬對戰少了霸氣，不忘向球迷喊話尋求支持，「我不確定我能打多好，但希望能與你們同在，在家也能感受你們的加油。」

納達爾 柯波兒 Angelique Kerber

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