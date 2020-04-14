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UVL／配合防疫室內100人以下 決賽閉門不開放媒體採訪

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
配合防疫室內100人以下，大專排球聯賽決賽閉門不開放媒體採訪。圖為去年比賽頒獎。 報系資料照
配合防疫室內100人以下，大專排球聯賽決賽閉門不開放媒體採訪。圖為去年比賽頒獎。 報系資料照

108學年度UVL大專排球男女公開一級六強決賽，17日起一連三天在台北體育館一樓舉行，但為配合中央政府防疫政策，室內避免100人群聚，今年決賽採取閉門方式進行，且首度不開放媒體進場。

由於新冠肺炎疫情，大專體總為配合中央防疫指揮中心避免室內100人群聚政策，UVL採取更嚴格人數控管，先前UBA大專籃球聯賽決賽開放各隊50人進場，UVL全數取消，各隊隊職員僅限定17人入場，後一場比賽隊伍則統一在4樓熱身，總人數同樣控管在100人內。

男子組衛冕軍台灣師大，去年在「黃金左手」吳宗軒率領下，風光完成12連霸，吳宗軒畢業後，台師大矢志將紀錄推進，尋求史無前例13連霸。

台師大與彰化師大取得前二種子，直接晉級四強，首日免戰，靜候四強對手出爐，另兩張四強門票由國北教大對台北市大、台灣體大對中原大學4取2。

女子組前二種子則是衛冕軍台灣師大以及台北市大，台師大去年重返王座，今年挑戰二連霸。首日成功大學迎戰高雄師大、中正大學對台北商大，爭奪2張四強門票，球迷可透過FOX體育台以及SSUtv收看轉播。

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