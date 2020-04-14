快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎專屬賽服第三代上市。圖／VICTOR提供
戴資穎專屬賽服第三代上市。圖／VICTOR提供

國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第三代專屬戰袍今天正式發表，下半年小戴將以勁裝重返戰場。

小戴專屬的「CROWN COLLECTION系列」2018年首度亮相就廣獲好評，接著每年推出全新主題產品，從場上賽服延伸到訓練及休閒服飾，設計突破傳統羽球框架，以簡約復古風格打造不同運動潮流，且除強調新穎設計，更講究舒適版型、輕薄布料及吸濕排汗功能性，貼合場上頻繁跑動需求。

第三代戰袍結合小戴特性，除延續不對稱圖樣的設計元素，黑白基底搭配俐落線條，呼應小戴精準判斷和果斷出拍；夏威夷藍、桃紅點綴的跳色拼接，也帶出小戴的多元球風和活潑性格，讓「球后」十分期待實穿上戰場，大呼：「這次的設計風格很有活力！」

不過BWF月初已宣布，5到7月的國際賽將全面停賽，包括超級1000系列的印尼公開賽都取消，小戴要實穿第三代戰袍上陣還要再等等。

戴資穎專屬賽服第三代上市。圖／VICTOR提供
戴資穎專屬賽服第三代上市。圖／VICTOR提供

羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球／小戴趣味競賽秀運動細胞 同組訓練師慘成豬隊友

羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

羽球／戴資穎全英賽寫紀錄 世羽聯以影片致敬

戴資穎分享返國趣事 網友：工作人員有眼不識泰山

相關新聞

羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相

國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第...

高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影...

足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠...

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受...

網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4...

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

英國傳奇賽車手莫斯病逝 享耆壽90歲

英國傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）的妻子蘇西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享耆壽90歲。英...

溫網取消、東奧延期 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

受新冠肺炎取消或延期賽事 東京奧運 東京奧運 延期至2021年7/23

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

中職／新球季3強1弱？ 小心獅子大開口

SBL／九太做出人員異動 李愷諺等4人離隊

1998公牛「最後一舞」 一定要知的歷史背景

中職／索沙魔咒傷腦筋 兄弟連22局無法破蛋

日職／12球團史上最強洋將 郭源治唯一台灣代表

NBA／不敵新冠肺炎 唐斯母親病逝享年58歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。