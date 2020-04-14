羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相

國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第三代專屬戰袍今天正式發表，下半年小戴將以勁裝重返戰場。

小戴專屬的「CROWN COLLECTION系列」2018年首度亮相就廣獲好評，接著每年推出全新主題產品，從場上賽服延伸到訓練及休閒服飾，設計突破傳統羽球框架，以簡約復古風格打造不同運動潮流，且除強調新穎設計，更講究舒適版型、輕薄布料及吸濕排汗功能性，貼合場上頻繁跑動需求。

第三代戰袍結合小戴特性，除延續不對稱圖樣的設計元素，黑白基底搭配俐落線條，呼應小戴精準判斷和果斷出拍；夏威夷藍、桃紅點綴的跳色拼接，也帶出小戴的多元球風和活潑性格，讓「球后」十分期待實穿上戰場，大呼：「這次的設計風格很有活力！」