聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／停賽秀裝備 戴資穎第三代戰袍亮相
國際羽總（BWF）全面停賽前，我國「世界球后」戴資穎剛摘下全英公開賽金盃，她的球后周數雖因排名暫時凍結停在148周，但第三代專屬戰袍今天正式發表，下半年小戴將以勁裝重返戰場。
小戴專屬的「CROWN COLLECTION系列」2018年首度亮相就廣獲好評，接著每年推出全新主題產品，從場上賽服延伸到訓練及休閒服飾，設計突破傳統羽球框架，以簡約復古風格打造不同運動潮流，且除強調新穎設計，更講究舒適版型、輕薄布料及吸濕排汗功能性，貼合場上頻繁跑動需求。
第三代戰袍結合小戴特性，除延續不對稱圖樣的設計元素，黑白基底搭配俐落線條，呼應小戴精準判斷和果斷出拍；夏威夷藍、桃紅點綴的跳色拼接，也帶出小戴的多元球風和活潑性格，讓「球后」十分期待實穿上戰場，大呼：「這次的設計風格很有活力！」
不過BWF月初已宣布，5到7月的國際賽將全面停賽，包括超級1000系列的印尼公開賽都取消，小戴要實穿第三代戰袍上陣還要再等等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言