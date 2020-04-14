聽新聞
test
0:00 / 0:00

音樂人陳子鴻 奉行橄欖球精神

聯合報 / 記者王樹衡／台北報導
音樂人陳子鴻曾是政大橄欖球校隊一員。 圖／陳子鴻提供
音樂人陳子鴻曾是政大橄欖球校隊一員。 圖／陳子鴻提供

合作過歌壇無數天王天后，包括江蕙、張惠妹、戴佩妮、孫燕姿、劉德華、張學友等人，很難想像音樂人陳子鴻曾是一名橄欖球員，也因這項運動使他學會「先天條件不如人，就要靠後天的努力與團隊的合作去克服」的工作態度。

建國中學、政大社會系、經營管理碩士畢業，陳子鴻是華語樂壇音樂製作人也是經紀人。他曾任ＥＭＩ唱片、福茂唱片、環球音樂總監，一九九九年創辦「喜歡音樂」，二○一五年獲頒經理人雜誌百大經理人ＭＶＰ。然而在他豐富音樂人資歷外，不為人知的一面，是他一直以身為橄欖球員為榮。

陳子鴻表示，自己小時候常打架，在家和哥哥打，到外面就和別校的學生打。血氣方剛精力無處發洩，連打籃球都可以和人打架。

直到上高中，看到學校橄欖球隊練球，發現這才是屬於他的運動。上大學後，校隊隊長聽說他在高中打橄欖球，吸收進入校隊，一打就是卅幾年。

陳子鴻說，由於身材矮小，每次出賽看到對手高頭大馬難免會害怕，但他告訴自己就是要更努力訓練，學會與隊友互相支援，藉由團隊合作來取得勝利。

這樣的訓練與習慣，讓陳子鴻進職場之後，遇到挑戰與壓力時，迅速盤點自己優缺點，檢視與同事間如何互補。陳子鴻說，「橄欖球教會我的，不只是一個運動，更是一種人生態度。雖曾經遍體鱗傷，卻因此造就了一個更強壯的男人。」

政大 陳子鴻

延伸閱讀

大學時自投羅網 律師周武榮奉行打橄欖球的人不能懦弱

為抗疫停賽 斐濟橄欖球聯盟減薪4成

砸3千萬造星…女團正成這樣！陳子鴻被笑傻

獻台語全創作追憶亡父 徐若瑄曝噴淚巧合

相關新聞

音樂人陳子鴻 奉行橄欖球精神

合作過歌壇無數天王天后，包括江蕙、張惠妹、戴佩妮、孫燕姿、劉德華、張學友等人，很難想像音樂人陳子鴻曾是一名橄欖球員，也因這項運動使他學會「先天條件不如人，就要靠後天的努力與團隊的合作去克服」的工作態度。

高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影...

足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠...

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受...

網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4...

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

英國傳奇賽車手莫斯病逝 享耆壽90歲

英國傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）的妻子蘇西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享耆壽90歲。英...

東奧／聖火點燃就不能熄滅 將持續燃燒一年五個月

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延至明年7月23日舉行開幕式，不過根據國際奧會（IOC）規定，聖火一旦點燃後在閉幕前就...

美網／方艙醫院啟用病床增至470床 比賽如期有難度

美國網球公開賽場地之一比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis ...

自行車／環法不傾向取消 研擬延期舉辦

兩個月後將登場的一年一度環法自行車賽（Tour de France），傳出考量新冠肺炎疫情，傾向延後舉行大於取消，不過目...

網球／振興紓困網球經濟 法國網協擬砸11億元

因應新冠肺炎疫情帶來的經濟損失，法國網球協會啟動3500萬歐元（約台幣11.69億元）紓困振興方案，網球俱樂部、職業網球...

熱門新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製

NBA／花式投籃比賽首日就出局 楊恩要拉畢拉普斯再戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。