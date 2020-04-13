快訊

隔離費用政府出！旅美婦人無健保身份 非30年後才回台

足協組首支電競國家隊 參與FIFA慈善賽

中央社 / 台北13日電

新冠肺炎疫情衝擊，國際足球總會（FIFA）為鼓勵球員留家中，並替受災國籌募善款，推出電競慈善賽，邀會員國參與；中華民國足球協會今天表示，將組史上首支電競國家隊響應。

足協發聲明表示，將籌組足協電競代表隊，參與FIFA主辦的FIFA enations StayAndPlay Cup慈善電競賽，比賽規則2人一隊，須由3年內入選過國家隊的國腳（男女不拘），搭配另一名電競高手或專業玩家。

足協說，比賽將於21日到25日線上開踢，時間緊迫，線上報名即日起到15日晚間11時59分止。

足協表示，將從參賽名單透過亂數抽出16人，其中國腳組與一般民眾組各8人，16日晚間8時線上對決，以淘汰賽方式選出冠軍，一般組與國腳組2名冠軍將組「最強中華隊」參賽。

FIFA慈善電競賽倡導球員留家中不出門，避免增加防疫人員負擔，也希望邀全球鍵盤足球好手，一起行動幫受災國募善款。

足協說，截至目前已有不少玩家完成報名，並已有4名國腳報名，預計將有更多國腳響應。

中華隊

延伸閱讀

打2K曾連續多年沒輸過 貝佛利：我是真貨

嘉義興華中學當電競種子學校 「不只是打電動」

嘉市拚電競 從中學培養到大學

馳援義大利 1.5億善款洽購醫療物資

相關新聞

高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影...

足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠...

東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受...

網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4...

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

英國傳奇賽車手莫斯病逝 享耆壽90歲

英國傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）的妻子蘇西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享耆壽90歲。英...

東奧／聖火點燃就不能熄滅 將持續燃燒一年五個月

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延至明年7月23日舉行開幕式，不過根據國際奧會（IOC）規定，聖火一旦點燃後在閉幕前就...

美網／方艙醫院啟用病床增至470床 比賽如期有難度

美國網球公開賽場地之一比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis ...

自行車／環法不傾向取消 研擬延期舉辦

兩個月後將登場的一年一度環法自行車賽（Tour de France），傳出考量新冠肺炎疫情，傾向延後舉行大於取消，不過目...

網球／振興紓困網球經濟 法國網協擬砸11億元

因應新冠肺炎疫情帶來的經濟損失，法國網球協會啟動3500萬歐元（約台幣11.69億元）紓困振興方案，網球俱樂部、職業網球...

PGA／美巡賽最快下個月重啟 閉門進行是選項

美國職業高球巡迴賽（US PGA Tour）研擬重啟賽事，近日向球員發出備忘錄，表示目標下個月復賽，且不排除以無球迷的閉...

熱門新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

中職／拿著全球首勝球 餅總哭了

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。