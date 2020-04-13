足協組首支電競國家隊 參與FIFA慈善賽
新冠肺炎疫情衝擊，國際足球總會（FIFA）為鼓勵球員留家中，並替受災國籌募善款，推出電競慈善賽，邀會員國參與；中華民國足球協會今天表示，將組史上首支電競國家隊響應。
足協發聲明表示，將籌組足協電競代表隊，參與FIFA主辦的FIFA enations StayAndPlay Cup慈善電競賽，比賽規則2人一隊，須由3年內入選過國家隊的國腳（男女不拘），搭配另一名電競高手或專業玩家。
足協說，比賽將於21日到25日線上開踢，時間緊迫，線上報名即日起到15日晚間11時59分止。
足協表示，將從參賽名單透過亂數抽出16人，其中國腳組與一般民眾組各8人，16日晚間8時線上對決，以淘汰賽方式選出冠軍，一般組與國腳組2名冠軍將組「最強中華隊」參賽。
FIFA慈善電競賽倡導球員留家中不出門，避免增加防疫人員負擔，也希望邀全球鍵盤足球好手，一起行動幫受災國募善款。
足協說，截至目前已有不少玩家完成報名，並已有4名國腳報名，預計將有更多國腳響應。
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