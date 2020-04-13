籃球／WNBA退役女將 出任大學男籃教頭創新猷
WNBA球星摩爾（Tamara Moore）退役後轉任教職，她最近更接下梅薩比山脈學院（Mesabi Range College）男籃教鞭，成為該聯盟唯一的女性總教頭。
梅薩比山脈學院籃球隊隸屬NJCAA（National Junior College Athletic Association），摩爾除接下男籃總教練兵符，也出任學校壘球隊總教練。
「現在是時候讓我向大家展示，女性就和男性一樣懂得執掌比賽。」摩爾表示。
摩爾來自威斯康辛大學，曾在WNBA打了6個球季，期間共效力過7個球隊，之後轉往海外發展；卸下戰袍後，她曾任明尼亞波里斯一間高中的女籃隊教練，據報導還擁有一支半職業的男子球隊，且曾加過明尼亞波里斯的明星賽，該賽事並沒特別設置女子組，摩爾也寫下另項紀錄。
摩爾表示，帶男生隊伍對自己不是問題，她也沒遇過太大狀況；她的新工作也為女性在美國籃球場再爭到一席曝光，在此之前NBA馬刺隊也有女教頭哈蒙（Becky Hammon）擔任波波維奇（Gregg Popovich）左右手，退役女將柯瑞（Edniesha Curry）也是NCAA一級的緬因州黑熊男子籃球隊助理教練。
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