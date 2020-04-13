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高球／多保有綠夾克7個月 伍茲：不是想要的方式

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

去年穿上象徵名人賽最高榮耀的綠夾克，美國高球名將「老虎」伍茲Tiger Woods）原本今天要挑戰連霸，但受新冠肺炎影響，今年第一場高球大賽從4月延至11月舉行，讓15度大賽得主意外多保留綠夾克7個月。

名人賽原訂美國時間今年4月9到12日舉行，44歲的伍茲要捍衛冠軍頭銜，但比賽因疫情延期，伍茲要挑戰生涯第6座名人賽冠軍只能再緩緩。

今天接受美國電視台《CBS》訪問的伍茲提到，疫情衝擊全球始料未及，「我們都知道局勢可能會更糟，這是非常艱難的處境，非常辛苦的時刻，史上很特別的一刻。」

他也提到，無法為大賽好好準備的感覺很奇怪，因比賽延期繼續保有綠夾克也非自己想要的方式，「周二到名人賽，冠軍晚宴後將綠夾克放到置物櫃，下一個得到的人就是那周脫穎而出的冠軍，希望我們11月能完成這件事，大家都能夠好好競爭綠夾克。」

改期後的名人賽預計11月12到15日舉行。

去年寫下東山再起故事的伍茲也回憶說，他還記得去年名人賽一些小細節，「整件事情最有趣的是，我不記得有尖叫，也不記得振臂或歡呼。」他記得的是環顧四周時，看到眼前站了很多人，大家都振臂歡呼著，他也找到自己的桿弟拉瓦卡（Joey LaCava），今年進入高球名人堂的伍茲感性說，自己很多低潮時刻，都是拉瓦卡陪伴著他。

他也在18洞果嶺上擁抱了母親，「她不斷和我說以我為榮，如果我爸爸在場，相信他也會這樣說。」

伍茲 Tiger Woods

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