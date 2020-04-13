足球／康復仍有後遺症 馬爾蒂尼：運動十分鐘就受不了

目前擔任AC米蘭隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）日前傳出確診新冠肺炎，經過多天的治療，馬爾蒂尼雖已康復，但他表示自己的身體已留下不可滅的影響，自曝只去健身房訓練，才進行十分鐘就受不了。

之前有研究指出，多名感染新冠肺炎後死亡的患者肺部產生大量黏液，造成患者窒息死亡，也有研究認為，新冠肺炎對肺部的影響恐與SARS相同，患者恐留下肺纖維化的後遺症。

馬爾蒂尼透露自己感染新冠肺炎的症狀，「這有點像流感，但又不像是一般的流感，我知道我的身體，運動員了解自己的身體，剛開始我只有一些肌肉痠痛，從來沒發燒超過38.5度，不過我還有一些乾咳，失去味、嗅覺。」

儘管馬爾蒂尼已從新冠肺炎疫情中康復，身體也沒有太多後遺症，唯一的後遺症就是病毒對他的運動能力造成影響，他透露自己在康復後，曾嘗試著去健身房進行一些訓練，「但才過了十分鐘我就堅持不住，從那一刻起，我明白這場病可能讓一些東西變得不同了。」