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東京奧運延期多花數億美元 國際奧會可能僅負擔部分

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
東京奧運延至明年損失巨大。路透
東京奧運延至明年損失巨大。路透

東京奧運確定因為新冠肺炎疫情延期一年，對於延賽所衍生的經費數字，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受德國《世界報》訪問時表示，延期恐面臨數億美元的額外費用。

東京奧運原訂今年7月24日展開，卻受到新冠肺炎疫情影響，確定延期至明年7月23日至8月8日，巴赫近日接受媒體訪問時談到關於奧運延期一年所增加的額外經費，他雖拒絕透露具體數字，但表示：「國際奧會很清楚知道，我們將面臨數億美元的額外費用。」

日前日本首相安倍晉三曾表示，東京奧運延遲一年，粗估可能會多花3000億日圓（約台幣836億元、27.8億美元）的費用，且日本已公開向IOC表達希望獲得共同承擔承諾，不過巴赫表示，IOC可能只會負擔數百億日圓，其餘額外費用恐還是要由日本方面吸收。

巴赫表示，奧運若遇不可抗力因素而無法舉辦時，可獲得保險理賠，但這次是「延期」而非「取消」，因此並不適用賠償條款，「與取消不一樣，延期無法由IOC單獨決定，取消時才會適用IOC保險，延期則無法。」

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