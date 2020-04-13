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網球／寧願賽季延後大於取消 前世界第4：願放棄休季

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
賈西亞。 路透
賈西亞。 路透

ATP、WTA巡迴賽目前全面停賽到7月中旬，賽季能否如期回歸仍是未知，不過網球員已做好賽季延長的心理準備。前世界女單第4、法國名將賈西亞（Caroline Garcia）就表示，一旦網球賽季恢復，球員也願意放棄11月、12月休季，遵照行事曆安排。

26歲的賈西亞單雙打兼備，2016年曾拿下法網女雙冠軍，目前世界女單46，大賽最佳成績是2017年的法網八強，並在2018年來到生涯最佳世界第4。

對於全球新冠肺炎疫情，賈西亞憂心忡忡，並在法國持續居家隔離，「在7月中旬前，等於有4個月都無法訓練，甚至沒辦法碰觸球拍。」

「我和我的家人很幸運能保持健康，且經濟不至於受影響。」賈西亞坦言，疫情打亂所有人的行事曆，而賽事也一個個取消，但最難預估的，還是不知道何時能夠復賽，「就算現在訂定7月13日，也可能延後到9月，一切都是未知。」

賈西亞表示，就球員的立場，當然希望賽事能夠延後舉行，儘管這代表球員得犧牲休季，但別無他法，「畢竟我無法想像整季取消，那會非常遺憾，我們都做好心理準備，放棄11月、12月的休季了。」

法網

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