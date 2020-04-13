網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑出女性，舉辦線上論壇，鼓勵女性應該繼續為追求性別平等奮鬥，並保持對體育賽事的熱情。

76歲的比莉珍‧金生涯奪12座大賽單打冠軍，場外她爭取性別平等不遺餘力，最著名的就是1973年的「性別大戰」，故事也翻上大螢幕《勝負反手拍》。

她在1974年創辦非營利組織女子運動基金會（Women’s Sports Foundation），推動女性參與體育，在疫情壟罩全球同時，舉辦「#WeKeepPlaying」活動分享經歷，鼓勵年輕女性度過這艱難時刻。

比莉珍‧金表示，她成長過程中擅長許多運動，父親曾問她想什麼都會還是專精在一個項目？她說想成為最傑出的選手，就此鑽研網球。而這是她的選擇，也是她的機會。

「我父母從未要求我贏得比賽，太多父母只要結果，但應該要注重結果，作為一位人生導師。」比莉珍‧金表示，她的目標從來不是培養出運動菁英，而是希望所有女孩都有機會，去選擇成為運動員。

另一方面，論壇也提到女性職業運動的現實面。在疫情重創運動產業情況下，更彰顯運動聯盟薪資男女不平等情況。美國女子冰球聯盟（NWHL）就因疫情停賽，但實際上，聯盟五支球隊中球員，僅有少數人能藉著球隊薪資賴以為生，多數人都必須額外有正職工作，才能負擔得起個人生計。

前美國女子冰球國家隊隊長、冬奧金牌斯柯菲爾德（Coyne Schofield）就坦言，相較NHL蓬勃發展，NWHL還有很長一段路要走，「女性職業冰球是場災難，我們希望能向年輕的女孩證明，作為職業運動員也能夠維生，但至今這個目標仍未實現。」

美國女足國家隊先前挺身狀告美國足總性別歧視，力爭男女同酬，盼能持續啟發並為這個世代爭取權益，37歲的勞埃德（Carli Lloyd）說，「我們希望能賦權全球的女性，挺身爭取更好待遇。」