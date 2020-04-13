快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

縱橫七海的醫學中心 美海軍醫療艦對防疫的實質作用

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
比莉珍金。 路透
比莉珍金。 路透

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑出女性，舉辦線上論壇，鼓勵女性應該繼續為追求性別平等奮鬥，並保持對體育賽事的熱情。

76歲的比莉珍‧金生涯奪12座大賽單打冠軍，場外她爭取性別平等不遺餘力，最著名的就是1973年的「性別大戰」，故事也翻上大螢幕《勝負反手拍》。

她在1974年創辦非營利組織女子運動基金會（Women’s Sports Foundation），推動女性參與體育，在疫情壟罩全球同時，舉辦「#WeKeepPlaying」活動分享經歷，鼓勵年輕女性度過這艱難時刻。

比莉珍‧金表示，她成長過程中擅長許多運動，父親曾問她想什麼都會還是專精在一個項目？她說想成為最傑出的選手，就此鑽研網球。而這是她的選擇，也是她的機會。

「我父母從未要求我贏得比賽，太多父母只要結果，但應該要注重結果，作為一位人生導師。」比莉珍‧金表示，她的目標從來不是培養出運動菁英，而是希望所有女孩都有機會，去選擇成為運動員。

另一方面，論壇也提到女性職業運動的現實面。在疫情重創運動產業情況下，更彰顯運動聯盟薪資男女不平等情況。美國女子冰球聯盟（NWHL）就因疫情停賽，但實際上，聯盟五支球隊中球員，僅有少數人能藉著球隊薪資賴以為生，多數人都必須額外有正職工作，才能負擔得起個人生計。

前美國女子冰球國家隊隊長、冬奧金牌斯柯菲爾德（Coyne Schofield）就坦言，相較NHL蓬勃發展，NWHL還有很長一段路要走，「女性職業冰球是場災難，我們希望能向年輕的女孩證明，作為職業運動員也能夠維生，但至今這個目標仍未實現。」

美國女足國家隊先前挺身狀告美國足總性別歧視，力爭男女同酬，盼能持續啟發並為這個世代爭取權益，37歲的勞埃德（Carli Lloyd）說，「我們希望能賦權全球的女性，挺身爭取更好待遇。」

冰球 冬奧

延伸閱讀

怪奇比莉穿比基尼竟挨轟 「一到18歲就變蕩婦」

美網／方艙醫院啟用病床增至470床 比賽如期有難度

大布丁頭居然是染髮趨勢？2020春夏染髮指南 這六位大明星示範給你看

「當我脫下衣服，就會被當成蕩婦。」怪奇比莉不忍了！演唱會脫上衣譴責外貌協會

相關新聞

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

體壇性別平等倡議者先驅，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King），在疫情蔓延之際，特別聯合數十位體壇傑...

網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際...

英國傳奇賽車手莫斯病逝 享耆壽90歲

英國傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）的妻子蘇西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享耆壽90歲。英...

東奧／聖火點燃就不能熄滅 將持續燃燒一年五個月

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延至明年7月23日舉行開幕式，不過根據國際奧會（IOC）規定，聖火一旦點燃後在閉幕前就...

美網／方艙醫院啟用病床增至470床 比賽如期有難度

美國網球公開賽場地之一比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis ...

自行車／環法不傾向取消 研擬延期舉辦

兩個月後將登場的一年一度環法自行車賽（Tour de France），傳出考量新冠肺炎疫情，傾向延後舉行大於取消，不過目...

網球／振興紓困網球經濟 法國網協擬砸11億元

因應新冠肺炎疫情帶來的經濟損失，法國網球協會啟動3500萬歐元（約台幣11.69億元）紓困振興方案，網球俱樂部、職業網球...

PGA／美巡賽最快下個月重啟 閉門進行是選項

美國職業高球巡迴賽（US PGA Tour）研擬重啟賽事，近日向球員發出備忘錄，表示目標下個月復賽，且不排除以無球迷的閉...

網球／魁北克政府未放行 蒙特婁女網賽延後1年

今年原定8月7日至16日於加拿大蒙特婁舉行的羅傑斯盃女網賽，因新冠肺炎疫情緣故，魁北克宣布禁止體育賽事至8月31日，因此...

羽球／小戴趣味競賽秀運動細胞 同組訓練師慘成豬隊友

台灣羽球「一姊」戴資穎近期和訓練團隊用羽球玩踢毽子及井字遊戲，小戴將遊玩過程張貼個人Instagram，片中可見世界球后高人一等運動細胞，本有望搶先贏下比賽，結果被隊友雷到，讓小戴忍不住崩潰大喊：「本

網球／球員、從業人員生計問題 ITF丟給各國政府

網球賽事因疫情全面停擺，低排名職網選手以及網球從業人員都面臨生計問題，向國際網球總會（ITF）求援，ITF表示目前已意識...

木蘭聯賽／尋求四連霸開紅盤 台中藍鯨5：1退陽信

2020木蘭足球聯賽今天在台北田徑場開踢，尋求四連霸的台中藍鯨隊靠去年金靴獎得主李琇琴在第55分鐘時劃破平手僵局，包欣玄...

熱門新聞

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。