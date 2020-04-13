網球／巡迴賽仰賴國際移動 澳網主席不看好今年回歸

新冠肺炎死亡人數持續攀升，也讓全球體育賽事被迫停擺，澳網主席提列（Craig Tiley）指出，由於網球賽事相當仰賴國際間旅遊移動，在疫情嚴峻的情況下，網球賽事今年要回歸將會異常艱難。

由於疫情尚未獲得控制，各國間持續發出旅遊禁令，許多歐洲國家也採取封城禁足措施，以遏止疫情蔓延。

澳網主席提列表示，「網球巡迴賽依賴全球旅遊移動，而這是疫情趨緩下，最後才會解除的。」就他的觀點，在地的體育賽事，在此情況下復賽占有優勢，而國際的運動賽事，相較之下會面臨挑戰。

「就一個賽會承辦者來看，今年要讓人們能夠在國家間旅行是非常困難的事。」提列說，「當你能夠移動自如，那就是職業網球賽重啟之日。」

澳網今年才遭逢野火肆虐，所幸比賽仍順利落幕，針對明年澳網，提列也未雨綢繆，坦言必須做最好和最壞打算，「很有可能明天起床就有特效藥，或者研發出疫苗，但目前看來，短期內要達成很難。」

澳網也在評估，賽前球員是否需要進行一段時間隔離，也得將大型集會限制納入考量，此外僅轉播採閉門方式都是選項。