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JHBL／終結安康黑馬旅程 大倫奪隊史男甲第2冠
相隔7個學年再挑戰JHBL男甲冠軍，大倫國中今天沒再錯過機會，第四節在邱翊安領軍下頂住安康國中攻勢，以79：75迎接隊史第2冠，也終結安康的黑馬旅程。
大倫97學年首度奪下JHBL男甲金盃，100學年挑戰第2冠不敵北市金華國中，相隔7學年再闖最終戰，今天和安康一路糾纏，首節以18：23落後，半場40：37反超，三節打完雙方56：56戰平；決勝節大倫一度拉開差距，又遭安康射手王翊仲從外線追分，領先優勢曾以1分讓出。
大倫主將邱翊安關鍵時刻挺身而出，他外線破網帶動球隊攻勢，安康讀秒階段雖將差距縮小到4分，但反撲仍差一步。
位於新店的安康國中，106年度成立體育班並創立男、女籃隊，以國小聯賽強權安坑國小成員為班底的男籃今年成為JHBL大黑馬，寫下成軍3年就闖冠軍戰的成績，驚奇旅程雖沒能延續到最終戰，亞軍成績仍創隊史最佳。
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