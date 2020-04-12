JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

JHBL男甲強權金華國中近年成「旅美搖籃」，從第一位國中畢業赴美的吳永盛開始，幾乎每年都有球員跨海追尋籃球夢，今年內外兩名大將李俊廷和「一哥」馬駿颿也想跟隨學長腳步，到美國挑戰不同環境。

金華教頭吳正杰提到，除李俊廷和馬駿颿，還有一名沒報到聯賽的九年級球員也有赴美計畫，不過今天以前的重心都是聯賽，後續作業聯賽結束才會陸續啟動。

金華中鋒李俊廷今天季軍戰19分、22籃板都是全隊最高，馬駿颿也有17分、11籃板和7助攻，助隊延長賽以99：96力退去年冠軍明仁國中後，馬駿颿點頭說有赴美想法，但也可能留在國內，目前還沒絕對答案。

「來金華時本來還沒想過去美國，後來看到很多學長出國後變一個人，因為美國沒人管你，自律很重要，功課沒達到就不能打球，才開始有這想法。」馬駿颿承認自己英文有待加強，但有機會也會和年紀相近的旅美學長黃以喆、陳將双詢問旅美狀況，為下一步做準備。