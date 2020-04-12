JHBL／上帝給的禮物 永仁收季軍

雖沒闖進JHB女甲冠軍戰，永仁高中國中部今天季軍戰在菜鳥陳薇涵19分，林靜妍和林靜妍得分也達兩位數領軍下，以82：66力退七賢國中，留下108學年JHBL女甲季軍獎盃。

永仁104到106學年寫下隊史第3度的JHBL女甲3連霸，但今年高度吃虧，球隊第一高度蘇庭怡不過172公分，教頭時超傑苦笑說，別隊前鋒高度甚至高過自家球隊，但球隊靠防守「以矮制高」，今天上半場只讓七賢拿24分，加上「上帝給的禮物」陳薇涵維持高檔演出，學年最終戰順利收下勝果。

國中部一年級的陳薇涵來自高雄那瑪夏，布農族的她小學一年級就接觸籃球，小六就和部落的球隊一起參加成人組比賽，超齡挑戰練就過人膽識；時超傑透露，陳薇涵在國小就獲得許多學校注意，最後選擇永仁是因奶奶是虔誠基督徒，信仰和永仁相同，堪稱是「上帝給的禮物」，時超傑說：「她不怕碰撞，手感好也喜歡切入，再細膩一點，增加技術，明年會更好。」

第一年打JHBL就成為球隊先發，166公分的陳薇涵感謝時超傑給機會，她笑說接續會加強防守，目標是在之後球季為永仁再添JHBL金盃。

七賢183公分第一長人蕭豫玟今天打滿全場攻下17分、24籃板，但球隊外線熄火，全場14投僅3中，昨天延長賽不敵復興國中後再吞敗場，但第4名仍寫近5年最佳。